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立院外委會通過保護機密提案 不限機密會議後對外放話

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委陳以信提案要求提案應加入第4項禁止「大嘴巴」條款，防止有立委將機密會議事後透過臉書等社群公布機密會議內容，但未獲修訂加入。圖／取自立法院直播
國民黨立委陳以信提案要求提案應加入第4項禁止「大嘴巴」條款，防止有立委將機密會議事後透過臉書等社群公布機密會議內容，但未獲修訂加入。圖／取自立法院直播

立法院外交國防委員會上午通過臨時提案，要求舉行機密會議時，不可以攜帶行動電話、攝影錄影設備，所有參加人員均應簽具保密切結書等，建立委員會內規。國民黨立委陳以信曾主張加入禁止大嘴巴條款，要求立委不得在機密會議或行程後，透過社群披露訊息，但因民進黨立委席次優勢，反對陳以信的禁止大嘴巴條款。

國防部邱國正今天列席外交國防委員會報告，開會前，民進黨立委羅致政等人以程序發言方式，提出臨時案要求表決。現場包括民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立法院黨團總召曾銘宗等人都到場督戰，朝野立委激辯。

羅致政說，雖然立法院有立委職權行使法，為程序更明確， 確保委員會涉及相當多包括外交、國安、國防的機密，他提出臨時提案，確保國家機密不被洩露，也對立委有所保護，以免造成機密洩露的爭議。

提案內容指出，要求外交國防委員會包含國防部、外交部、國安局、僑委會，進行機密會議時，確保秘密實施，所有參加人員包括官員、立委、議事工作人員等，在實施機密會議時的詢答時，會議會場禁止攜入行動電話、攝影錄影設備、電子器材，含電子手表、手環、立法院二哥大等，相關設備或器材均應置於場外置物櫃存放，不得抄錄內容攜出場外。所有參加人員均應接受立法院駐衛警人員電子探測，所有與會人員均應簽具保密切結書。

陳以信表示，這麼重要的提案，卻如此倉促，就要馬上突襲通過，他質疑是作秀。他支持強化機密保護，但建立內規應符合程序正義，不應以不合乎程序的方式，建立這重要的內規，方式不對。

陳以信建議，提案應加入第禁止大嘴巴條款，防止在機密會議事後，立委透過臉書等社群公布機密會議內容，他點名在場的民進黨立委王定宇，不應在個人臉書凸顯機密會議內容。王定宇說，他並未公布任何機密會議內容。

儘管國民黨立委江啟臣、廖婉汝、曾銘宗輪番發言，提出程序問題，會議主席何志偉仍裁定表決，羅致政提案順利通過。

陳以信 國防部 邱國正 羅致政

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