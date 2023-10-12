畜產會徵蛋液加工拒說去向 中巿議員批：吃個雞蛋都擔心

農業部今年3月到明年6月實施雞蛋專案進口政策，截至上月底超過1億5千萬顆。台中市議員張廖乃綸指出，外界質疑保鮮的流程，最近又看到中央畜產會公告徵求代工業者，要將即將到期的210萬顆進口雞蛋加工成蛋液，不說明流向更讓民眾心生疑慮。

農業局長張敬昌表示，市府已經多次發函請畜產會提供完成加工的蛋液流向，但畜產會都沒有回應。

市長盧秀燕強調，台中市政府率先宣布學校營養午餐停用蛋液，台中市學校營養午餐短時間內也不會使用蛋液，要確保食安無虞才會考慮重新開放。

台中市議會舉行市府專案報告，張廖乃綸說，農業部專案進口的雞蛋近六成遠從巴西進口，根據民間進出口海運航程資訊，巴西貨物航行天數要30到45天，一開始就有不少民眾質疑保鮮的流程，接著又傳出市面上販售的進口蛋有效期竟然高達4個月，讓家庭主婦傻眼。

張廖乃綸說，專案進口的雞蛋流向何方?真正的數量有多少，只有農業部知道，但市政府農業局多次發公文向農業部索取進口蛋的相關資訊，中央卻都沒有給清楚交代。專案進口雞蛋的安全性和流向等疑慮還沒有釐清，

張廖乃綸擔心，進口即期雞蛋加工製成蛋液，會不會有食安問題，這些蛋液最後流向哪裡？中央也不說清楚。家長擔憂會不會流進學校營養午餐？雞蛋是民眾飲食中最常用、最普遍的食材之一，現在卻搞得民眾連吃個雞蛋都不安心。

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