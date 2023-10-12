回應蔡總統國慶講話 國台辦：和平分裂是癡心妄想

蔡英文總統十日發表國慶講話表示，願與北京當局發展雙方可接受的互動基礎及和平共存之道。大陸國台辦發言人陳斌華昨日回應重申，「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎，批評民進黨當局一邊空談和平、互動對話，一邊頑固堅持台獨立場，這種兩面手法騙不了世人，搞「和平分裂」更是癡心妄想。

陳斌華在昨天例行記者會首先提及聯合報日前公布的「年度兩岸關係大調查」，調查結果顯示越來越多台灣民眾認識到「台獨即意味著戰爭」。

他強調，「台獨」與台海和平水火不容，是台海地區和平穩定的最大威脅，只有回到體現「一個中國原則」的「九二共識」，兩岸關係才能重回和平發展正確軌道，台海和平穩定才有實際保障。

對於民進黨主席賴清德日前表示，明年大選是「民主與專制獨裁」的選擇。陳斌華反批，搞台獨分裂違背兩岸同胞共同意志，嚴重損害兩岸同胞利益，只會把台灣推向危險境地；他並稱「『台獨金孫』只會禍害台灣子孫」。

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