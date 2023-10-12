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美豬洗產地 民眾黨團：食藥署瀆職

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
進口美國豬肉爆發洗產地爭議，民眾黨立法院黨團昨天呼籲政府，落實「源頭管理、明白標示」，守護全民食安。記者林縉明／攝影
進口美國豬肉爆發洗產地爭議，民眾黨立法院黨團昨天呼籲政府，落實「源頭管理、明白標示」，守護全民食安。記者林縉明／攝影

進口雞蛋爭議尚未釐清，近期又爆出標示不實的美國豬肉流入市面，引發消費者恐慌。民眾黨立法院黨團昨天批評，民進黨政府事前消極、事後推拖，「食安五環」徹底淪為口號，呼籲政府加緊追查美豬流向，積極把關並增強查驗力道，以及調整抽驗方式與標準，落實「源頭管理、明白標示」，守護全民食安。

民眾黨團總召邱臣遠指出，美豬食安疑慮早有端倪，但政府長期漠視，導致狀況越演越烈。今年六月消基會抽樣市面上近三百件含豬肉成分食品，沒有發現任何美豬製品時，就曾向政府示警，但食藥署推拖美豬市占率低，未能及時發現洗產地等問題，可謂瀆職；面對標示不實的美豬流入市面，食藥署沒有虛心檢討，反而只是試圖營造用心稽查的樣子。

民眾黨立委張其祿提到，根據食藥署統計，今年以來至十月五日美豬進口量躍升第三，台灣開放萊豬進口兩年多，消費者卻仍難以得知豬肉流通過程與去向，食藥署應積極確保食品進口資訊透明度和安全性，加強監管措施、定時公布查廠及風險評估報告，並要求食品業者如實清楚標示產地、成分和檢驗結果，對消費者公開資訊。

美豬 美國豬肉 食藥署

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