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主持政院文化會報 陳建仁：透過跨域整合帶動我文化產業

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁今天主持「行政院文化會報第7次會議」，聽取文化部「2023文化施政推動情形」報告。圖／行政院提供
行政院長陳建仁今天主持「行政院文化會報第7次會議」，聽取文化部「2023文化施政推動情形」報告。圖／行政院提供

行政院陳建仁今天主持「行政院文化會報第7次會議」，聽取文化部「2023文化施政推動情形」報告。陳建仁表示，為促進台灣文化產業發展，文化部這一年來除修正法規外，也積極推動文化成年禮金及振興出版產業發展等措施，並進一步推出「文化黑潮計畫」。

為積極培育台灣本土優秀文化人才，陳建仁請有關部會參考國家培訓運動選手的成功經驗，並鼓勵學童多閱讀以介紹臺灣文化為主體的書籍，做好文化向下扎根工作，同時導引國營事業或民間企業投入及支持文化產業的發展，透過跨域整合，將文化、科技、創新、生活及產業相互連結。

陳建仁指出，過去3年受COVID-19疫情影響，台灣藝文產業的推動及發展面臨極大挑戰，因此文化部自2020至2023年共編列約115億元特別預算，包含紓困振興經費約105億元，以及疫後特別預算約10億元，協助藝文工作者及產業在疫情期間度過難關，並在後疫情時代積極推動藝文復甦發展。

陳建仁表示，文化部這一年來積極突破法規限制，無論是「公共電視法」或「文化創意產業發展法」皆有重大修正。文化部近期也推動各項讓年輕人、人民有感的措施，包括文化成年禮金，也就是文化幣，以及振興出版產業發展等，他也隨同文化部史哲部長參觀許多相關活動，看到許多年輕人參與。

陳建仁表示，為因應近年來民眾閱讀形式的轉變，國內出版產業面臨巨大發展挑戰，因此文化部也積極從法制面、實務面、創作面等，振興出版產業的發展。展望未來，文化部會更進一步推出「文化黑潮計畫」，行政院將大力支持，期盼該計畫能夠順利推動。

陳建仁說，我國在培訓運動選手方面，已有不錯成果，政府透過設置「國家運動訓練中心」、「國家運動科學中心」及挹注經費等方式，栽培及協助優秀選手不斷進步，相關部會應參考此一成功經驗，思索如何培育台灣本土優秀的文化人才。

對於委員提到文化部113年預算在行政院支持之下大幅增加32%，讓文化界非常有感，更期待有機會達到總預算1%的目標。對此，陳建仁回應，行政院責無旁貸，「跨域整合」已成為現階段推動文化產業發展的重點工作項目之一，除了透過行政院文化會報的召開，整合跨部會力量，激發政府與民間更多對話之外，相關部會亦應積極導引國營事業或民間企業在推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理）過程中，投入及支持文化產業的發展，將文化、科技、創新、生活及產業相互連結。

行政院長陳建仁今天主持「行政院文化會報第7次會議」，聽取文化部「2023文化施政推動情形」報告。圖為文化部長史哲在會中說明。圖／行政院提供
行政院長陳建仁今天主持「行政院文化會報第7次會議」，聽取文化部「2023文化施政推動情形」報告。圖為文化部長史哲在會中說明。圖／行政院提供

文化部 陳建仁 行政院

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