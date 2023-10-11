侯辦再咬廣告被三立下架 鄭文燦重申：未介入無從知悉

國民黨總統參選人侯友宜競發言人黃子哲今天指控行政院副院長鄭文燦過去任桃園市長時，對三立埔心牧場開發案給予特別協助，所以三立才將侯辦競選廣告下架。鄭文燦辦公室重申，針對侯陣營以不實內容製作抹黑廣告，從未提出任何證據，已逾越合理評論範圍，鄭文燦已提告，至於侯陣營如何投放廣告則無從知悉，也從未介入。

鄭文燦辦公室說明，埔心牧場案，在鄭文燦執政時期，依照規定送中央部會及地方主管機關審查，有關環境影響評估、交通影響評估、水土保持、都市計畫、市地重劃之審查基準均依法要求並以促進地方文化觀光發展為考量，一切依法辦理，沒有任何特權。目前市地重劃也尚在程序中，尚未完成。

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