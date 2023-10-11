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台灣女孩日設立10周年 陳建仁：讓性別平權落實生活中

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁在臉書上表示，今天是台灣女孩日，也是節日設立10周年的日子。圖／取自陳建仁臉書
行政院長陳建仁在臉書上表示，今天是台灣女孩日，也是節日設立10周年的日子。圖／取自陳建仁臉書

今天是台灣女孩日設立10周年的日子，政府響應聯合國倡議，希望提升女孩的權益與照顧，從2013年開始推動「提升女孩權益行動方案」。行政院長陳建仁在臉書上表示，政府2022年參考國際公約，整理出「提升女孩權益重要議題」，落實在各部會內希望消除刻板印象與歧視，讓每一個女孩都可以享受公平、自由且安全的生活。

陳建仁說，每一個人都有著自己的生活方式。政府鼓勵每個人都可以探尋自我，勇敢追夢，也積極打造公平的職場、生活、社會環境。這一年來，政府也推動友善提供多元生理用品計畫 ，希望減少月經貧窮的現象；還有性平三法的修正，嚇阻並減少校園、職場上權勢對性別的壓迫與不公。

陳建仁說，這個節日也提醒著我們，要反思並公平的善待每一個人。也期待整個社會的逐步轉變，讓性別平權落實在生活之中。

陳建仁 性別 職場

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