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國慶取消無人機表演 傳由國安單位決定？國安局回應了

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國慶焰火昨晚在台中中央公園施放，現場原定有無人機搭載煙火的表演，但因故取消。記者黃仲裕/攝影
國慶焰火昨晚在台中中央公園施放，現場原定有無人機搭載煙火的表演，但因故取消。記者黃仲裕/攝影

國慶煙火施放時取消無人機表演，傳由國安單位決定。今天經向國安局了解，國安局特勤中心執行10月10日國慶焰火蒞臨場所維安勤務，當天確曾反制4架次違法闖入會場安全維護空域的無人機，但反制作業並未干擾大會無人機展演，維安單位也沒有參與主辦單位停止無人機展演的討論，

日前國慶煙火施放時取消無人機表演，台中市長盧秀燕今天表示，無人機在第一時間有出現「雙十」表演，技術上沒有問題，但隨後進來20幾架無人機，近期的以色列哈瑪斯事件，基於維安考量，為了保護總統、立法院長及現場民眾安全，國安單位當機立斷取消無人機展演是正確的。

經記者主動向國安局了解，國安局特勤中心執行10月10日國慶焰火蒞臨場所維安勤務，針對違法闖入會場安全維護空域的無人機，依規定反制計4架次，以確保會場活動安全，相關作業並未干擾展演無人機。

據了解，有關無人機展演取消，主辦單位曾於當晚20時通知國安局特勤中心，但期間維安單位並未參與相關討論。

國安局 國慶焰火

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