鄭文燦遭爆將埔心牧場變影視用地 侯競辦質疑護航三立

日前有立委爆料行政院副院長鄭文燦護航三立集團，短時間將「農牧用地」變更為「影城用地」，一路開綠燈，涉嫌圖利。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，原來過去鄭文燦擔任桃園市長時，就對三立埔心牧場開發案給予特別協助，顯見雙方關係異常的密切深厚，也難怪三立日前會將侯辦的競選廣告給下架。

黃子哲指出，下架廣告原因恐怕只因該廣告內容質疑鄭文燦在相關弊案的角色，就讓鄭文燦去施壓停播，而三立也加以配合。民進黨執政下，黨政不僅沒退出媒體，還形成利益共同體，嚴重扼殺台灣民主政治，也讓鄭文燦現出醜惡原形。

黃子哲表示，根據立委陳琬惠揭露，三立集團在2018年以20.6億元購買味全的桃園埔心牧場，而後便在時任鄭文燦的護航下，暢行無阻地將該「農牧用地」變更為「影城用地」，當中依法需歷經內政部、文化部等中央部會的層層審核，但三立卻如入無人之境，甚至跳過具有優先購買權的國產署，而鄭文燦不只曾建議內政部將該區土地修改，供文化創意觀光兼遊樂設施使用，更在卸任前6天核准三立自辦市地重劃，並出席開工典禮。

黃子哲指出，近期進口雞蛋爭議天怒人怨，社會大眾質疑其中有嚴重的官商勾結，也對進口雞蛋的食品安全充滿疑義，因此侯友宜競選辦公室在10月4日在各電視台播放兩則「雞蛋門神」廣告，反映國人的心聲，更提出合理質疑，希望民進黨能有所回應跟反省。詎料，唯獨三立電視台在播放2檔後，便於隔天決定停播。台北市議員鍾沛君也爆料，打電話給三立施壓停播的背後影舞者，就是鄭文燦。

黃子哲痛批，該廣告在其他電視台播放都安然無恙，就只有在三立播放後被迅速下架，如今從鄭文燦與三立集團的密切關係來看，不禁令人懷疑是否「鄭文燦護航三立變更地目圖利，而三立就來配合鄭文燦下架不利廣告」?而近來陸續爆出光電、進口蛋等弊案爭議，無不與民進黨派系「新潮流」有關，鄭文燦身為新潮流「大阿哥」，更是無所不用其極，與特定媒體合作，箝制批評的聲音，根本是對台灣民主最大的諷刺與傷害，也難怪坊間會說「新潮流不散，台灣倒一半」。

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