快訊

偶像是郭台銘…腦死童家屬盼能見一面 郭昨晚派「他」探視

外套準備好！未來一周2地有雨 北部「周末再降溫」

幫朱國榮偷渡到菲國！超跑業者「友情協助」過程曝 攜遊艇船員自首

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭文燦遭爆將埔心牧場變影視用地 侯競辦質疑護航三立

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，原來過去鄭文燦擔任桃園市長時，就對三立埔心牧場開發案給予特別協助，顯見雙方關係異常的密切深厚，也難怪三立日前會將侯辦的競選廣告給下架。圖／報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，原來過去鄭文燦擔任桃園市長時，就對三立埔心牧場開發案給予特別協助，顯見雙方關係異常的密切深厚，也難怪三立日前會將侯辦的競選廣告給下架。圖／報系資料照

日前有立委爆料行政院副院長鄭文燦護航三立集團，短時間將「農牧用地」變更為「影城用地」，一路開綠燈，涉嫌圖利。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，原來過去鄭文燦擔任桃園市長時，就對三立埔心牧場開發案給予特別協助，顯見雙方關係異常的密切深厚，也難怪三立日前會將侯辦的競選廣告給下架。

黃子哲指出，下架廣告原因恐怕只因該廣告內容質疑鄭文燦在相關弊案的角色，就讓鄭文燦去施壓停播，而三立也加以配合。民進黨執政下，黨政不僅沒退出媒體，還形成利益共同體，嚴重扼殺台灣民主政治，也讓鄭文燦現出醜惡原形。

黃子哲表示，根據立委陳琬惠揭露，三立集團在2018年以20.6億元購買味全的桃園埔心牧場，而後便在時任鄭文燦的護航下，暢行無阻地將該「農牧用地」變更為「影城用地」，當中依法需歷經內政部、文化部等中央部會的層層審核，但三立卻如入無人之境，甚至跳過具有優先購買權的國產署，而鄭文燦不只曾建議內政部將該區土地修改，供文化創意觀光兼遊樂設施使用，更在卸任前6天核准三立自辦市地重劃，並出席開工典禮。

黃子哲指出，近期進口雞蛋爭議天怒人怨，社會大眾質疑其中有嚴重的官商勾結，也對進口雞蛋的食品安全充滿疑義，因此侯友宜競選辦公室在10月4日在各電視台播放兩則「雞蛋門神」廣告，反映國人的心聲，更提出合理質疑，希望民進黨能有所回應跟反省。詎料，唯獨三立電視台在播放2檔後，便於隔天決定停播。台北市議員鍾沛君也爆料，打電話給三立施壓停播的背後影舞者，就是鄭文燦。

黃子哲痛批，該廣告在其他電視台播放都安然無恙，就只有在三立播放後被迅速下架，如今從鄭文燦與三立集團的密切關係來看，不禁令人懷疑是否「鄭文燦護航三立變更地目圖利，而三立就來配合鄭文燦下架不利廣告」?而近來陸續爆出光電、進口蛋等弊案爭議，無不與民進黨派系「新潮流」有關，鄭文燦身為新潮流「大阿哥」，更是無所不用其極，與特定媒體合作，箝制批評的聲音，根本是對台灣民主最大的諷刺與傷害，也難怪坊間會說「新潮流不散，台灣倒一半」。

鄭文燦 廣告 黃子哲

延伸閱讀

桃園綠議員抗議巿長「無心市政」 藍：張善政不像鄭文燦

朱立倫再批鄭文燦：食安、災防負責人只顧選舉不負責任

侯友宜諷綠門神廣告被下架 鍾沛君爆：致電三立的是鄭文燦

【重磅快評】提告雞蛋門神前 鄭文燦得先說清的問題

相關新聞

侯辦質疑 鄭文燦護航三立將埔心牧場變成影視用地

日前有立委爆料行政院副院長鄭文燦護航三立集團，短時間將「農牧用地」變更為「影城用地」，一路開綠燈，涉嫌圖利。國民黨總統參...

柯文哲拋「內閣制」成藍白合對話基礎？綠營：柯真正盤算是以小吃大

民眾黨主席兼2024年總統參選人柯文哲近來對如何決定「藍白合」共推人選提出許多建議，最近批評目前大選是「民選總統制」，未來應推動「內閣制」、廢除考試院、監察院等提議，得到國民黨主席朱立倫回應是藍、白重返執政後的共同目標。推動「內閣制」有可能成為「藍白合」對話基礎？

「0到6歲國家養」廣告惹議 教育部能從諾貝爾經濟學獎得主獲何啟示

由於一支宣傳「0到6歲國家養」的不當影片，教育部及部長潘文忠連續遭轟，至今未止。如果潘文忠早點注意到諾貝爾經濟學獎新科得主高爾丁的研究，了解所謂幼兒由國家養的核心重點何在，相信他不會讓那樣的影片過關，也會擬定更適切的政策。

網傳這些法規都被蔣萬安廢止了？北市：答案是並沒有

台北市長蔣萬安今天赴國民黨團說明重大法議案，議員吳世正、游淑慧更指最近有一支「你知道這些北市府法規都被蔣萬安廢止了嗎？」...

被離職滿月！竹市文化局前局長錢康明發文談「人渣」

新竹市文化局前局長錢康明9月因「被離職」後接連發文，揭露市長高虹安男友疑似干政等爭議，喧騰一時。今天10月11日是錢康明...

學校午餐應恢復使用液蛋？畜牧司：相對安全

針對學校午餐是否要恢復使用液蛋，農業部畜牧司司長張經緯今天表示，先進國家使用冷凍殺菌液蛋很頻繁，可避免食安風險，呼籲理性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。