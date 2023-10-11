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證實曾訪台取消是受陸打壓 美前駐聯大使揭內幕：拿黑熊玩偶遭制裁

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
美國前駐聯合國大使克拉芙特強調自己以私人公民身份訪問台灣，她認為美國應該與台灣建交，會後高興的拿著台灣黑熊玩偶合影。記者蘇健忠／攝影
美國前駐聯合國大使克拉芙特強調自己以私人公民身份訪問台灣，她認為美國應該與台灣建交，會後高興的拿著台灣黑熊玩偶合影。記者蘇健忠／攝影

美國聯合國前大使克拉芙特（Kelly Craft）2021年當大使時曾欲訪台後取消，今克拉芙特在台北參加玉山論壇時受訪證實，當時是中共施壓，還有中國外交官找她會面勸阻她訪台，最後她團隊的飛機在起飛前被迫掉頭，所以她後來也帶著台灣黑熊玩偶到聯合國發聲，她因此遭中國制裁，但她認為是種榮譽。

克拉芙特是美國前總統川普時代官員，曾任美國駐加拿大大使及聯合國大使，克拉芙特挺台言論多，曾在聯合國等帶上台灣黑熊玩偶合照，2021年克拉芙特在任駐聯大使時一度傳出來台又取消，曾引起中國升高對台壓力。

克拉芙特今在玉山論壇場邊記者會時被問到當年行程取消原因，克拉芙特表示，當時她作為外交官決定訪台，但中國施壓威脅取消，有中共外交官更一對一找自己會面，「鼓勵」放棄訪台。

克拉芙特說，她團隊的飛機在起飛前往台灣前，遭到中國施壓掉頭不飛，而她當時是把擔心台灣的處境置於憂慮自己之前，最後她想出帶著台灣黑熊玩偶到聯合國大會堂，向190個會員國表達，表明台灣應在聯合國有一席之地，也因此被中共制裁，但她視此為榮譽的徽章。

克拉芙特也對記者表示，他卸下官員身份，今年很榮幸以私人身份來台，她也以私人公民身份認為，台灣是主權獨立國家，美國應和台灣建立邦交關係，且台灣在永續、低貧窮率、女性賦權、自由繁榮等都在世界名列前茅，應參與聯合國體系。

克拉芙特強調，現在國際情勢的緊張使台灣未來命運遭受質疑，但為了民主自由世界，她會持續為台灣發聲，更重要的是，要讓全世界了解，台灣不是提倡要改變兩岸現狀的一方，要改變現狀的是中共。

聯合國 台灣黑熊 美國

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