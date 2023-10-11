角力國手曾怡瑄登中常會 賴清德：台灣會成為女孩後盾

民進黨今天邀請2023烏蘭巴托東亞青年運動會銅牌國手、高二學生曾怡瑄以「我是女孩、我驕傲」為題進行專案報告。民進黨主席賴清德表示，台灣是追求性別平等的國家，為了讓體育選手養成的環境更好，國家有需要在培力追求夢想的女孩上，投注更多的資源。

賴清德表示，今天是國際女孩日，很高興邀請到第19屆FORMOSA女兒獎暨第9屆亞洲女兒獎體能運動類得主曾怡瑄來分享，曾怡瑄讓大家感受到，作一個女性運動家的勇氣與驕傲。

賴清德說，曾怡瑄是台灣角力運動國手，一路走來獲得許多國內賽事冠軍，2023年更在烏蘭巴托東亞青年運動會女子角力53公斤級得到銅牌的殊榮。在花樣年華的年紀，能夠有這麼傑出的成績，想必付出了許多汗水和努力，放棄了許多休閒、玩樂和與家人相處的時間，「這種追夢的毅力和自我期許，讓我們看到超女力、正能量，曾怡瑄的運動生涯，一定能夠鼓舞更多的女孩，永不放棄自己的夢想。」

賴清德說，台灣是追求性別平等的國家，為了讓體育選手養成的環境更好，國家有需要在培力追求夢想的女孩上，投注更多的資源。讓女孩在體育、科技及科學等，參與度較低的領域，能夠有更為均衡的參與，讓每個女孩都不會受到來自性別的牽制，有平等的機會在自己心儀的領域自我實現。

賴清德說，「讓每一個女孩在追求夢想的路上發光發熱」，是聯合國推展國際女孩日的緣由。台灣在2013年起，將每年10月11日也訂為「台灣女孩日」。未來會繼續朝著「培力女孩」與「提昇女孩權益」努力。並且擴大投資女孩，讓女孩成為改變社會的力量，以消除更多女孩面臨的身體自主權、受教權、性別刻版印象，及身體意象等不利的情形。同時讓更多女孩可以參與到，過往以男孩為主的領域，不因性別受限制，並成為相互支持的力量。台灣會成為台灣女孩的後盾，「一起陪伴她們找到屬於自己的一片天。」

賴清德說，再次感謝曾怡瑄，與今天一起前來的曾怡瑄媽媽，曾怡瑄充滿了自信，而且心理素質非常健康、成熟，而且也非常有計畫地在追逐自己的夢想，然後也願意承擔那麼多辛苦的訓練，是很多年輕人學習的榜樣，祝福曾怡瑄未來能夠平安、順利、成功。

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