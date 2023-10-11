快訊

哈瑪斯靠低科技推土機 就攻破以色列高科技「鐵牆」

國慶焰火提早20分鐘施放 盧秀燕說這三人要負責

最新民調／賴清德躺著贏？這兩個組合都贏「賴蕭配」

民進黨中常會談藍白合 許立明：過程就是分贓政治

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨秘書長許立明。記者曾原信／攝影
民進黨秘書長許立明。記者曾原信／攝影

藍白合」撲朔迷離，民進黨中常會今天也討論此事。據轉述，民進黨秘書長許立明今天表示，藍白合看起來有點歹戲拖棚，台灣人民也對藍白各項動作失去信心。他觀察，最後藍白合不合，民進黨勢必要提前做好準備。他也說，在整個過程中，逐漸顯露藍白各懷鬼胎，充分展現政治計算，坐實了藍白合過程就是分贓政治的思維。

許立明說，他相信藍白合一方面對台灣民主不是健康發展，也相信台灣民主不會接受這樣的分贓政治被實現。

許立明說，藍白合不合，民進黨會持續密切觀察，所有因應方案也會準備好，如同民進黨主席賴清德所說，不管在運動場上還是在選舉中，如何在比賽中控制比賽慎防議題攻防，並贏得比賽，才是最重要的事情。

許立明也說，最近有幾個熱門話題，包括國艦國造、國民黨立委馬文君及「Linbay好油」版主自導自演被收押禁見，有值得留意的地方。在國防自主上，有境外勢力配合，盼降低台灣在國防上的實力，看得出來這些議題也配合認知作戰，在網路社群上自導自演，製造社會對立，以抹黑民進黨執政團隊作為對象。

許立明說，但黨及黨團發言系統釐清真相，也協同作戰、積極攻防，這一些抹黑扭曲、內外攻擊，一直到選舉結束都不會停止，他再次感謝大家，也期待行政團隊、黨跟黨團提高警覺，及時回應時事跟攻防。

藍白合 民進黨

延伸閱讀

遭王定宇指稱在機密會議用PHS電話 馬文君痛批王說謊

馬文君質疑綠營渲染洩密 護航軍火詐騙醜聞

潛艦國造洩密疑雲 民進黨團再控馬文君2點說謊

影／馬文君指民進黨扭曲抹黑 開會簽到就要保密

相關新聞

民進黨中常會談藍白合 許立明：過程就是分贓政治

「藍白合」撲朔迷離，民進黨中常會今天也討論此事。據轉述，民進黨秘書長許立明今天表示，藍白合看起來有點歹戲拖棚，台灣人民也...

網瘋傳「被蔣萬安廢止的法規」藍怒轟柯文哲損人成就己

台北市長蔣萬安今天赴國民黨團說明重大法議案，多位藍營議員質疑多項預算編列，砲口指是前朝柯文哲沒處理好，導致蔣市府面對，議...

藍白合各有利益盤算 能取得「非綠共贏」的最大共識？

「藍白合」即將進入「黨對黨」會談之際，「戰鬥藍」今天大集結，因2020總統大選造成心結的高雄市前市長韓國瑜、國民黨總統參選人侯友宜「合體」，讓藍軍士氣為之一振；在此之前，韓國瑜會見民眾黨總統參選人柯文哲、又傳出國民黨主席朱立倫要請韓國瑜出任國民黨副主席，讓蟄伏許久的韓國瑜在這場選戰的角色，備受關注。 可以說，「非綠陣營」不管是國民黨或者民眾黨，都有自己的政治利益要考量。而最終這樣各自的政治利益考量，能否匯聚成整個藍白陣營的政治共識，才是藍白合能否成局的關鍵。...

美前駐聯大使籲美應戰略清晰：台受威脅就是民主被挑戰

美國駐聯合國前大使克拉芙特（Kelly Craft）今受邀參加台北玉山論壇，克拉芙特在午宴演講時表示，美國基於政策和共同...

火神別流淚／看著出口卻無法抵達 消防員殉職宿命何時休？

每一回有消防員殉職，他們最後從無線對講機中收到的指令大多是撤退，但火焰、化學物、障礙物擋住他們逃出生天的去路。不得其門而出的消防員不得不在火場中迷航，不是被濃煙吞噬，就是被突如其來的爆炸炸得體無完膚。經常，出口近在咫尺，但他們就是無法履行最後的命令。於是，存活的另一頭，他們，沒有抵達。

蔡政府讓食安、國安都陷「標示不實」危機

進口美豬在經過重製、重新包裝後混充加拿大豬、英國豬；進口蛋製成液蛋後佯充國產蛋「混蛋」的爭議，涉及產地標示不實。 而昨天國慶日，今年總統府的國慶主視覺英文標語是「Taiwan National Day」（台灣國慶日），前總統馬英九指出，蔡政府是刻意將「中華民國」的國慶日變成「台灣國」的國慶日。這是國名的英文標示不實。 美豬和混蛋標示不實，引發食安危機；政府將國名標示不實可能造成國安危機。而近日登革熱疫情從南部大爆發已蔓延到北部，又形成公衛安全危機，蔡政府執政7年多，卻衍生食品安全、國家安全、公衛安全「三不安」，令人民搖頭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。