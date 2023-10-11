民進黨中常會談藍白合 許立明：過程就是分贓政治

「藍白合」撲朔迷離，民進黨中常會今天也討論此事。據轉述，民進黨秘書長許立明今天表示，藍白合看起來有點歹戲拖棚，台灣人民也對藍白各項動作失去信心。他觀察，最後藍白合不合，民進黨勢必要提前做好準備。他也說，在整個過程中，逐漸顯露藍白各懷鬼胎，充分展現政治計算，坐實了藍白合過程就是分贓政治的思維。

許立明說，他相信藍白合一方面對台灣民主不是健康發展，也相信台灣民主不會接受這樣的分贓政治被實現。

許立明說，藍白合不合，民進黨會持續密切觀察，所有因應方案也會準備好，如同民進黨主席賴清德所說，不管在運動場上還是在選舉中，如何在比賽中控制比賽慎防議題攻防，並贏得比賽，才是最重要的事情。

許立明也說，最近有幾個熱門話題，包括國艦國造、國民黨立委馬文君及「Linbay好油」版主自導自演被收押禁見，有值得留意的地方。在國防自主上，有境外勢力配合，盼降低台灣在國防上的實力，看得出來這些議題也配合認知作戰，在網路社群上自導自演，製造社會對立，以抹黑民進黨執政團隊作為對象。

許立明說，但黨及黨團發言系統釐清真相，也協同作戰、積極攻防，這一些抹黑扭曲、內外攻擊，一直到選舉結束都不會停止，他再次感謝大家，也期待行政團隊、黨跟黨團提高警覺，及時回應時事跟攻防。

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