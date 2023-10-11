吸金數十億…控基泰董總坑騙投資人 高嘉瑜籲檢調查明

民進黨立委高嘉瑜今天舉行記者會，指控基泰建設董事長及總經理違法向投資人及前員工用「類詐騙集團」方式，吸金數十億元欠債至今未還清，卻將債務轉為莫名其妙的「基泰台北股權」，現如今基泰台北、基泰忠孝均已分別以65億、125億元出售予李姓自然人，卻無一回償投資人，所受領款項去向不明。高嘉瑜呼籲檢調應查明、如有違反內控並嚴重影響股東權益，證交所也應予以裁罰。

基泰前員工指出，民國99年間，基泰建設以內部客戶資料集結為基泰之友造冊，誆稱要前往大陸開發興建，聯絡基泰之友參與大陸投資，基泰建設初期以董事長陳世銘收受投資款，後再設立海外如GE MEI等子公司，用以收受廣大投資人投資大陸房地產之資金，相關承辦與聯繫處理業務均為基泰建設內部原班人員。

基泰建設先係以投資期限短，高投資回報率18%至12%不等為誘因，慫恿基泰之友投資美金或人民幣，實收金額約當新台幣數百萬元至數千．萬元不等，並以基泰建設名義出具聲明書，令投資者確信投資款確將用於投資大陸房地產，基泰建設並將負保證責任；其後，基泰建設又以謹慎評估、為投資人把關為由，變更投資內容，又提供季度工作報告、股權證明書，讓廣大投資人深信不疑，甚至願意繼續注入投資款。

律師陳學驊說明，基泰建設各自邀集投資人前往基泰建設公司會議室，多方慫恿投資，投資款亦有匯入陳世銘位於中國建設銀行平頂山分行營業部的帳號，基泰建設並委任徐志明姓律師出面，稱可與投資人簽立協議書，且由徐志明律師保管協議書，這一切都讓投資人不疑有他。

高嘉瑜表示，103、104年間基泰建設通知大陸投資案發生問題，受投資人多次催討不果後，方假稱要協助投資人保本，要求投資人將投資款及利潤已不合理的比例轉為基泰台北全棟資產的產權比例，但如今基泰建設不僅將基泰台北以65億元出售、甚至連基泰忠孝也以125億元出售，且都是賣給李姓自然人，卻無一回償投資人。

高嘉瑜說，基泰建設總吸金金額逾數十億元，吸金過程由陳世銘具名、由總經理馮先勉出面說明，投資人如今血本無歸，基泰建設卻一再出售旗下產業，所受領款項去向不明，基泰建設今稱名下有鉅款可賠償大直受災戶，此筆金額究係出售名下產業所得，或是原屬投資人血汗錢，高嘉瑜呼籲檢調應查明、如有違反內控並嚴重影響股東權益，證交所也應予以裁罰。