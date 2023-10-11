批蔡總統國慶談話 賴士葆：改國名有徵詢在野嗎

昨天是雙十國慶，蔡英文總統循例發表國慶談話，遞出朝野合作橄欖枝。國民黨立委賴士葆今說，蔡英文未經修憲就更改國名的行徑算不算改變現狀，「有邀集徵詢在野黨的意見嗎？」

賴士葆表示，蔡英文的國慶談話了無新意，盼選後與北京發展互動基礎，也希望與在野黨交換意見。她過去也曾說過要與大陸國家主席習近平坐下來談，表面上屢屢遞出橄欖枝，實際上是鐵板一塊，不承認九二共識，根本沒有互動的基礎，無從談起。

賴士葆指出，蔡英文再三重申和平是兩岸唯一的選項，平心而論，和平豈止是兩岸唯一選項，這是普世的價值，全世界任何發動戰爭的一方都應該被譴責。蔡英文冠冕堂皇的口說要和平，實際作為卻是反其道而行，例如：蔡政府將台灣打造成地雷島的火山佈雷系統已經引進來，正在洽談的是美軍擬將東亞地區的儲備彈藥存放台灣，讓台灣成為東亞的彈藥庫，還有美國高官陸續來台宣導要全民拿起AK-47步槍捍衛家園，這些都是備戰狀態。

賴士葆表示，因為蔡英文說備戰才能避戰，所有反對備戰的人都會被歸為中共同路人，兩岸的氛圍就是兵凶戰危，共機、共艦不停地繞台演習，和平離我們很遙遠。

賴士葆強調，蔡英文過去幾年在重要慶典演講中公然將「中華民國」國號偷渡成為「中華民國台灣」，在國慶日用英文對世界宣示，將國號改為「台灣國慶日Taiwan National Day」，「蔡英文說任何一方不可以改變現狀，這樣未經修憲就更改國名的行徑算不算改變現狀呢？有邀集徵詢在野黨的意見嗎？」

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