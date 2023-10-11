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美前駐聯大使籲美應戰略清晰：台受威脅就是民主被挑戰

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
美國前駐聯合國大使克拉芙特上午出席「2023玉山論壇：亞洲創新與進步對話開幕式」致詞。記者蘇健忠／攝影
美國前駐聯合國大使克拉芙特上午出席「2023玉山論壇：亞洲創新與進步對話開幕式」致詞。記者蘇健忠／攝影

美國聯合國前大使克拉芙特（Kelly Craft）今受邀參加台北玉山論壇，克拉芙特在午宴演講時表示，美國基於政策和共同民主自由理念與台灣站在一起，且她認為當台灣的完整性受到威脅，就是全世界民主秩序的完整性遭挑戰（When your integrity is challenged, the integrity of the entire democratic order is challenged.）。

克拉芙特更說，美國應該以戰略清晰取代長期的戰略模糊，並向北京明確表示，如果侵略台灣，美國將會防衛台灣。

克拉芙特是美國前總統川普時代官員，曾任美國駐加拿大大使及聯合國大使，克拉芙特挺台言論多，更曾在聯合國等帶上台灣黑熊玩偶合照，2021年克拉芙特在任駐聯大使時一度傳出來台又取消，曾引起中國升高對台壓力。今年克拉芙特在午宴發言時以國際情勢再度發聲挺台，外交部次長田中光也贈送一隻黑熊玩偶給克拉芙特。

克拉芙特指出，民主自由的國家不會侵略鄰國、不會發動侵略戰爭，美國跟台灣站在一起，因為當台灣的自由和台海和平受到威脅，世界的自由與和平也受到威脅，在全球局勢緊張的時刻，更不能容忍如俄羅斯入侵烏克蘭、北京突破台灣防禦區域這樣的侵略行為。

克拉芙特說，以色列被恐怖份子襲擊900多人喪命，包括40名嬰兒，這些事情都提醒大家，自由國家若不決心對抗邪惡，將會發生什麼事。

克拉芙特表示，因為中國人民也渴望像台灣一樣擁有民主自由，所以台灣的民主表現對中國共產黨產生生存威脅，這也是為何中國政府鎮壓天安門與香港，中國政府以繁榮發展交換政治控制，若無法再兌現繁榮崇諾，將會失去權力控制。

克拉芙特強調，不管是台灣的晶片、自由民主與和平，都是美國保護台灣的原因，自由的台灣會讓美國和世界變得更好，因此美國也會繼續和志同道合的國家深化合作，若北京入侵台灣，美國更應該保護台灣。

克拉芙特也舉例說，烏克蘭和台灣息息相關，若西方國家允許俄羅斯征服烏克蘭，自由的敵人將更大膽，中國國家主席習近平會認為，如果美國不願意花錢保護烏克蘭，那也不會冒美國人的生命風險防衛台灣。

克拉芙特在演說中強調，只要她還能發聲，她保證不會讓這樣的事情發生，為確保歐洲和太平洋的和平，美國絕不能動搖，她也要引用一句孔子的話「見義不為，無勇也」。大家都知道什麼是正確和錯誤的，但如果不去做，就是懦弱的表現。

外交部次長田中光贈送一隻黑熊玩偶給美國前駐聯合國大使克拉芙特。記者程遠述／攝影
外交部次長田中光贈送一隻黑熊玩偶給美國前駐聯合國大使克拉芙特。記者程遠述／攝影

美國 聯合國

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