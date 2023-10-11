美前駐聯大使籲美應戰略清晰：台受威脅就是民主被挑戰
美國駐聯合國前大使克拉芙特（Kelly Craft）今受邀參加台北玉山論壇，克拉芙特在午宴演講時表示，美國基於政策和共同民主自由理念與台灣站在一起，且她認為當台灣的完整性受到威脅，就是全世界民主秩序的完整性遭挑戰（When your integrity is challenged, the integrity of the entire democratic order is challenged.）。
克拉芙特更說，美國應該以戰略清晰取代長期的戰略模糊，並向北京明確表示，如果侵略台灣，美國將會防衛台灣。
克拉芙特是美國前總統川普時代官員，曾任美國駐加拿大大使及聯合國大使，克拉芙特挺台言論多，更曾在聯合國等帶上台灣黑熊玩偶合照，2021年克拉芙特在任駐聯大使時一度傳出來台又取消，曾引起中國升高對台壓力。今年克拉芙特在午宴發言時以國際情勢再度發聲挺台，外交部次長田中光也贈送一隻黑熊玩偶給克拉芙特。
克拉芙特指出，民主自由的國家不會侵略鄰國、不會發動侵略戰爭，美國跟台灣站在一起，因為當台灣的自由和台海和平受到威脅，世界的自由與和平也受到威脅，在全球局勢緊張的時刻，更不能容忍如俄羅斯入侵烏克蘭、北京突破台灣防禦區域這樣的侵略行為。
克拉芙特說，以色列被恐怖份子襲擊900多人喪命，包括40名嬰兒，這些事情都提醒大家，自由國家若不決心對抗邪惡，將會發生什麼事。
克拉芙特表示，因為中國人民也渴望像台灣一樣擁有民主自由，所以台灣的民主表現對中國共產黨產生生存威脅，這也是為何中國政府鎮壓天安門與香港，中國政府以繁榮發展交換政治控制，若無法再兌現繁榮崇諾，將會失去權力控制。
克拉芙特強調，不管是台灣的晶片、自由民主與和平，都是美國保護台灣的原因，自由的台灣會讓美國和世界變得更好，因此美國也會繼續和志同道合的國家深化合作，若北京入侵台灣，美國更應該保護台灣。
克拉芙特也舉例說，烏克蘭和台灣息息相關，若西方國家允許俄羅斯征服烏克蘭，自由的敵人將更大膽，中國國家主席習近平會認為，如果美國不願意花錢保護烏克蘭，那也不會冒美國人的生命風險防衛台灣。
克拉芙特在演說中強調，只要她還能發聲，她保證不會讓這樣的事情發生，為確保歐洲和太平洋的和平，美國絕不能動搖，她也要引用一句孔子的話「見義不為，無勇也」。大家都知道什麼是正確和錯誤的，但如果不去做，就是懦弱的表現。
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