政院推台國際宣傳片「Time For Taiwan」 還有蔡英文總統彩蛋版

行政院公布台灣形象國際宣傳影片「Time For Taiwan」（https://www.youtube.com/watch?v=Gf6A3tp2GkI），由外交部、文化部、交通部觀光署，聯合各部會及全球駐外館處同步發布，延續國慶系列活動，凝聚國人情感，以台灣的好玩、安全與便利為主軸，邀請全世界旅客造訪台灣。

行政院發言人林子倫表示，為達成600萬旅遊人次目標，行政院特地製作影片，向外國朋友推薦台灣的美好。這支形象影片拍攝足跡遍及基隆、台北、嘉義、台南、高雄、花蓮等地，訴求如何度過在台灣的一天，向外國旅客傳達台灣24小時都好玩、安全與便利。

林子倫說，影片透過廟口早餐、熱炒、火鍋、豆花、地瓜球、臭豆腐等，介紹台灣獨特的美食；山中瑜伽、露營和SUP（Stand Up Paddle，立式划槳），呈現台灣依山傍海的美麗景緻；卡拉OK、夜間慢跑、夜市、夜店、便利商店等場景，強調台灣的安全與便利，夜店更是藉由變裝皇后的歌舞，傳達台灣多元價值。影片也提供了高鐵、輕軌、徒步、腳踏車、滑板等旅行台灣方式的選擇。

林子倫表示，影片主要以英文配音，輔以英、日、韓、西、法、泰、越、印尼文多語言字幕，希望擴及更多國際友人，讓世界看見台灣的旅遊潛力。

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