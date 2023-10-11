遭王定宇指稱在機密會議用PHS電話 馬文君痛批王說謊

民進黨立委王定宇指控國民黨立委馬文君在機密會議講PHS電話。馬文君表示，王定宇他說謊。對於王定宇指控還馬文君助理去茶餐廳拿18萬，馬文君說，不清楚，這要問王定宇。

有媒體將軍方註記馬文君沒有簽名的保密協定部分展示出來，馬文君指出，這是機密文件，可以請對方出示，是誰核示的，能將這份機密文件流出來，便可證明這是不是假訊息。

馬文君說，他們參加會議都講得很清楚，開會簽名就是等同於要遵守所有保密義務與責任。

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