中選會委員提名名單出委員會 無異議送立法院院會
立法院內政委員會審查行政院函送中選會委員提名名單，委員會無異議通過，送立法院院會議決。
這次中選會委員被提名人包括東吳大學政治系特聘教授黃秀端、高雄大學校長兼財經法律系教授陳月端、成功大學政治系副教授蒙志成，內政部政務次長吳容輝及政治大學選研中心主任游清鑫，遞補行政院顧問邱昌嶽、政治大學政治系副教授林超琦遺缺，任期自今年11月4日至民國116年11月3日止。
行政院秘書長李孟諺表示，中選會新任委員提名包括委員須具豐富專業學識或實務經驗，同一黨籍不超過委員總數的三分之一，均無雙重國籍或外國永久居留權。
民進黨立委張宏陸質詢中選會，有無針對後疫情時代的選務進行預防。中選會主秘謝美玲表示，有關選務跟疫情期間相關措施，依照疾管署相關防疫規範．針對明年選舉會在各投票所檢疫消毒，因應疫情發展配合疾管署相關措施，目前回歸一般常態。
張宏陸說，疫情的變化，誰都不能控制，如果有嚴重變異株出現，中選會有沒有預想到有這種情況。謝美玲表示，選務防疫措施都有完整規範，未來依照疫情發展也會進一步檢討。投票所與選民安全防護都有建立規範，未來疫情發展會密切掌握，跟疾管署保持密切聯繫。謝美玲的回答，仍然讓張宏陸擔心中選會無法因應。
民進黨立委劉建國表示，干擾選舉的假訊息已經開始，速度快，政府的澄清相關作為要更積極，針對票匭易作票之假訊息，中選會雖有澄清，但他就沒有收到，要讓選舉維持公平公正，讓選舉不受干擾，要更快一點，距離明年剩不到100天，不希望假消息在台灣的通訊軟體瀰漫。
李孟諺說，除假訊息軟體需由民眾主動查詢外，相關單位發布新聞稿，能夠利用相關圖卡跟短影音，讓民眾被動接收到訊息，也跟各個平台業者協調，希望主動跟我方合作，下架假消息。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言