快訊

農業部首度鬆口：未來雞蛋短缺 將朝降關稅方式規畫進口

驚！分析公司預測：宏達電2026年黯然退出VR市場 只因一堅持

沖繩戰的孩子們：從兒童的視角思考戰爭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中選會委員提名名單出委員會 無異議送立法院院會

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中選會委員被提名人包括東吳大學政治系特聘教授黃秀端（右一）、高雄大學校長兼財經法律系教授陳月端（右二）、成功大學政治系副教授蒙志成（中），內政部政務次長吳容輝（左二）及政治大學選研中心主任游清鑫（左一）。記者屈彥辰／攝影
中選會委員被提名人包括東吳大學政治系特聘教授黃秀端（右一）、高雄大學校長兼財經法律系教授陳月端（右二）、成功大學政治系副教授蒙志成（中），內政部政務次長吳容輝（左二）及政治大學選研中心主任游清鑫（左一）。記者屈彥辰／攝影

立法院內政委員會審查行政院函送中選會委員提名名單，委員會無異議通過，送立法院院會議決。

這次中選會委員被提名人包括東吳大學政治系特聘教授黃秀端、高雄大學校長兼財經法律系教授陳月端、成功大學政治系副教授蒙志成，內政部政務次長吳容輝及政治大學選研中心主任游清鑫，遞補行政院顧問邱昌嶽、政治大學政治系副教授林超琦遺缺，任期自今年11月4日至民國116年11月3日止。

行政院秘書長李孟諺表示，中選會新任委員提名包括委員須具豐富專業學識或實務經驗，同一黨籍不超過委員總數的三分之一，均無雙重國籍或外國永久居留權。

民進黨立委張宏陸質詢中選會，有無針對後疫情時代的選務進行預防。中選會主秘謝美玲表示，有關選務跟疫情期間相關措施，依照疾管署相關防疫規範．針對明年選舉會在各投票所檢疫消毒，因應疫情發展配合疾管署相關措施，目前回歸一般常態。

張宏陸說，疫情的變化，誰都不能控制，如果有嚴重變異株出現，中選會有沒有預想到有這種情況。謝美玲表示，選務防疫措施都有完整規範，未來依照疫情發展也會進一步檢討。投票所與選民安全防護都有建立規範，未來疫情發展會密切掌握，跟疾管署保持密切聯繫。謝美玲的回答，仍然讓張宏陸擔心中選會無法因應。

民進黨立委劉建國表示，干擾選舉的假訊息已經開始，速度快，政府的澄清相關作為要更積極，針對票匭易作票之假訊息，中選會雖有澄清，但他就沒有收到，要讓選舉維持公平公正，讓選舉不受干擾，要更快一點，距離明年剩不到100天，不希望假消息在台灣的通訊軟體瀰漫。

李孟諺說，除假訊息軟體需由民眾主動查詢外，相關單位發布新聞稿，能夠利用相關圖卡跟短影音，讓民眾被動接收到訊息，也跟各個平台業者協調，希望主動跟我方合作，下架假消息。

中選會 疫情

延伸閱讀

范振龍當選無效放棄上訴 竹縣議員缺額將由陳栢誠遞補

立院審中選會委員提名 同意保障受刑人投票權

民眾確診無法投票興訟控中選會違法 判決結果出爐

板橋社後蓋輕軌有望？ 新北捷運局：五支線評估中

相關新聞

馬文君質疑綠營渲染洩密 護航軍火詐騙醜聞

國民黨立委馬文君被指洩漏潛艦機密，註記「馬文君委員拒簽」保密協定曝光，民進黨立委大肆批評馬文君「今天說謊明天打臉」。馬文...

日眾議員萩生田光一現身義大 自稱鄰家大叔：超愛高雄

日本自民黨眾議院議員、政務調查會會長萩生田光一，昨來台參加國慶，今日與多位日本議員和自民黨幹部前往高雄義守大學演講，他提...

政院推台國際宣傳片「Time For Taiwan」 還有蔡英文總統彩蛋版

行政院公布台灣形象國際宣傳影片「Time For Taiwan」（https://www.youtube.com/wat...

遭王定宇指稱在機密會議用PHS電話 馬文君痛批王說謊

民進黨立委王定宇指控國民黨立委馬文君在機密會議講PHS電話。馬文君表示，王定宇他說謊。對於王定宇指控還馬文君助理去茶餐廳...

中選會委員提名名單出委員會 無異議送立法院院會

立法院內政委員會審查行政院函送中選會委員提名名單，委員會無異議通過，送立法院院會議決。

蔡英文、賴清德宣傳「Time For Taiwan」歡迎旅客來台

蔡英文總統及副總統賴清德今天在臉書、IG及推特等各社群發布台灣國際形象影片「Time For Taiwan」，邀請全世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。