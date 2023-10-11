中選會委員提名名單出委員會 無異議送立法院院會

立法院內政委員會審查行政院函送中選會委員提名名單，委員會無異議通過，送立法院院會議決。

這次中選會委員被提名人包括東吳大學政治系特聘教授黃秀端、高雄大學校長兼財經法律系教授陳月端、成功大學政治系副教授蒙志成，內政部政務次長吳容輝及政治大學選研中心主任游清鑫，遞補行政院顧問邱昌嶽、政治大學政治系副教授林超琦遺缺，任期自今年11月4日至民國116年11月3日止。

行政院秘書長李孟諺表示，中選會新任委員提名包括委員須具豐富專業學識或實務經驗，同一黨籍不超過委員總數的三分之一，均無雙重國籍或外國永久居留權。

民進黨立委張宏陸質詢中選會，有無針對後疫情時代的選務進行預防。中選會主秘謝美玲表示，有關選務跟疫情期間相關措施，依照疾管署相關防疫規範．針對明年選舉會在各投票所檢疫消毒，因應疫情發展配合疾管署相關措施，目前回歸一般常態。

張宏陸說，疫情的變化，誰都不能控制，如果有嚴重變異株出現，中選會有沒有預想到有這種情況。謝美玲表示，選務防疫措施都有完整規範，未來依照疫情發展也會進一步檢討。投票所與選民安全防護都有建立規範，未來疫情發展會密切掌握，跟疾管署保持密切聯繫。謝美玲的回答，仍然讓張宏陸擔心中選會無法因應。

民進黨立委劉建國表示，干擾選舉的假訊息已經開始，速度快，政府的澄清相關作為要更積極，針對票匭易作票之假訊息，中選會雖有澄清，但他就沒有收到，要讓選舉維持公平公正，讓選舉不受干擾，要更快一點，距離明年剩不到100天，不希望假消息在台灣的通訊軟體瀰漫。

李孟諺說，除假訊息軟體需由民眾主動查詢外，相關單位發布新聞稿，能夠利用相關圖卡跟短影音，讓民眾被動接收到訊息，也跟各個平台業者協調，希望主動跟我方合作，下架假消息。

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