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蔡英文、賴清德宣傳「Time For Taiwan」歡迎旅客來台
蔡英文總統及副總統賴清德今天在臉書、IG及推特等各社群發布台灣國際形象影片「Time For Taiwan」，邀請全世界旅客造訪台灣。影片介紹台灣美食及特有的卡拉OK文化，台北101等夜景，凸顯台灣文化豐富，安全又便利。
蔡總統發布的版本有「彩蛋」，影片最後，蔡總統現身台灣傳統早餐店，點了蛋餅和大冰奶。蔡總統臉書說，不管白天還是夜晚，不管身在台灣的何處，24小時都可以享受台灣的好玩，安全與便利。
賴清德表示，在台灣這座寶島上，時間似乎總是不夠用。晨曦初現時，在住處附近的街頭巷尾，就能找到簡單而美味的早餐店；夜幕降臨後，有熱鬧的商圈能盡情玩樂購物，也能到夜市或傳統小吃攤來場味覺盛宴。
賴清德說，如果是喜歡追尋大自然的靈魂，台灣的山川湖海，正等待著你用雙眼和雙腳去探索；如果你是多元文化的愛好者，台灣的歷史人文，絕對能滿足你的好奇心。無論你是白天的冒險家，還是黑夜的夢遊者，安全、便利、自由的台灣，總有一處風景等著你去發現。
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