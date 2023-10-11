馬文君質疑綠營渲染洩密 護航軍火詐騙醜聞

國民黨立委馬文君被指洩漏潛艦機密，註記「馬文君委員拒簽」保密協定曝光，民進黨立委大肆批評馬文君「今天說謊明天打臉」。馬文君今天表示，所謂「保密切結」不具法律效力，也不符議事規則，但部分人士穿鑿附會，渲染她沒簽，是移花接木，惡意曲解。

馬文君說，某周刊報導，2019年3月28日，立法院國防外交委員會舉行機密會議，她拒簽保密切結。內容寫道：「徹底戳破馬7日在臉書自清以及拉國防部長邱國正背書稱：『國防部長邱國正已經證實，立法院國防外交委員會舉行機密會議，委員簽到取資料，就等同簽署保密切結，根本不需要另簽什麼保密協定』」云云。

立委簽到、取資料，就必須負保密義務，這兩份她都按照「立委職權行使法」，與「立法院議事規則」簽署。所謂「保密切結」不具法律效力，也不符議事規則，該報導，與部分人士穿鑿附會，以訛傳訛，渲染她沒簽，是移花接木，惡意曲解。

她強調，簡單確鑿的事實是，根據「立委職權行使法」，與「立法院議事規則」 需要簽的保密文件，她都簽署了。至於頻繁出入茶水間，在會議中講PHS等，係屬不實內容。

第二，特定人士反覆「跳針」保密切結，但問題是：她沒簽這份切結，就不需要負保密義務嗎？當然要負！本來就要負！簽不簽都要負！換句話說，這份切結就是「廢紙」一張！

簽不簽，都不會影響立法委員出席機密會議的權利與義務。如果非簽不可，當時的會議主席王定宇應該阻止她開會，或者將她趕出會議室！國安局，國防部，檢調又豈能坐視她「逍遙法外」這些年？

馬文君說，特定人士反覆跳針一張「廢紙」，斧鑿痕跡之深，用心用力之勤，啟人疑竇，像是拚命要掩飾郭璽錄音檔曝光之後，潛艦國造不堪聞問的內幕，轉移國際醜聞紙包不住火的焦點。

第三，立法院機密會議的資料，包括簽到、取資表單，所有會中產出之文件，錄音，均屬秘密。根據「立法院議事規則」第48條：「秘密會議中之秘密文件，由秘書處指定專人蓋印、固封、編定號數，分送各委員簽收；其有收回必要者，當場分發，當場收回，不得攜出會場。關於繕印、保管、分發秘密文件之手續，及指定負責辦理此等事項員工之管理，由秘書處另定辦法，嚴格執行。」

所以真正的洩密事件是：周刊如何取得簽到、取資表單？又是誰將秘密文件提供給某周刊？邏輯很簡單，不是有人洩密，就是報導造假。她將正式要求立法院議事處，與軍方調查說明。

馬文君說，整起事件發展至今，民進黨立委甘願護航軍火詐騙，置國家重大利益於不顧，從抄聲紋，到洩密，從不簽保密切結書，到外患罪，繪聲繪影，簡直天橋底下說書的，卻沒有人願意追究是誰包庇郭璽？是誰縱容黃曙光？歷史是一面鏡子，誰是忠臣？誰是奸臣？最後都會看得明明白白。

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