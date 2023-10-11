戰鬥藍提八政見 郭辦：完整跟隨郭台銘主張

中廣董事長趙少康提出戰鬥藍共同政見草案，包括推動內閣制、核能發電配比占25%等政見。郭台銘辦公室發言人黃士修今天表示，感謝趙少康領導的戰鬥藍，一方面肯定郭台銘政見，一方面挑戰國民黨總統參選人侯友宜。

黃士修指出，郭台銘6月20日提出短中長期完整能源政策，其中核能占比25%。短程為核三延役、核一二修正法規重啟。中程處理核四問題，應效法韓國的公民審議，透過資訊透明揭露，專家與民眾溝通，才能在民主程序上，為科學決策排除所有障礙。長程發展新能源技術，包括小型核電廠，甚至核融合科技。並創設實驗場，讓全球先進廠商在台灣設置示範模型，鼓勵合作和投資。

黃士修說，8月9日侯友宜公布能源政策，被抓出年份配比矛盾。侯友宜主張核四安檢後重啟，卻丟到16年後，一打假球。侯友宜主張核一、二、三廠延役，卻阻擋乾貯，使核電無法運轉，二打假球。侯友宜納入郭台銘主張的SMR，卻丟到25年後，三打假球。

黃士修指出，郭台銘10月10日出席百工百業活動，向中小企業主提到，中油與台電有幾千億元的隱形負債，台灣油價可能成為不小生活負擔。趙少康提出戰鬥藍共同政見草案，完整跟隨郭台銘主張。

黃士修說，國民黨主席朱立倫已經表示，與郭台銘同台是否開除黨籍是無聊問題，看起來不打算動手，趙少康應無後顧之憂。他們對趙少康義氣相挺，趙少康今日報以大禮，銘感五內。

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