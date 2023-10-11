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美豬爆洗產地引發食安爭議　民眾黨團呼籲明白標示

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
進口美國豬肉爆發洗產地爭議，民眾黨立法院黨團今天呼籲政府，落實「源頭管理、明白標示」，守護全民食安。記者林縉明／攝影
進口美國豬肉爆發洗產地爭議，民眾黨立法院黨團今天呼籲政府，落實「源頭管理、明白標示」，守護全民食安。記者林縉明／攝影

對於台灣進口美豬洗產地風波，大量標示不實美國豬肉流入市面，民眾黨立法院黨團今天批評，民進黨政府事前消極，事後推拖，食安五環淪為口號，政府加緊追查美豬流向，積極把關，增強查驗力道，調整抽驗方式與標準，落實源頭管理，明白標示，守護全民食安。

民眾黨團總召邱臣遠指出，美豬食安疑慮早有端倪，政府長期漠視，導致狀況越演越烈。今年6月消基會抽樣市面上近300件含豬肉成分食品，沒有發現任何美豬製品時，曾向政府示警，食藥署推拖美豬市占率低，未能及時發現洗產地等問題，可謂瀆職；面對標示不實的美豬流入市面，食藥署沒有虛心檢討，反而只是試圖營造用心稽查的樣子。

邱臣遠說，2021年開放萊豬後，食藥署對各國進口豬肉實施100％逐批查驗，今年起抽驗比例降至20％到50％，一度宣稱若今年底前持續未檢出，將檢討明年是否再調降；在人心恐慌之際，食藥署反而放寬標準，還辯稱檢驗要花很多錢和人力，完全是荒腔走板。

邱臣遠表示，農業部今年5月起至9月止，以每公斤6元補助業者進口豬肉，共計花費3億，本意是為了穩定台灣豬肉市場價格，這段時間美豬進口數量跟著暴增。諷刺的是，中秋連假已過，10月首周豬價，卻仍高於每公斤90元以上，10月1日交易量少，價格來到每公斤108.79元。換句話說，政策不只沒有穩定豬價，反而因配套不足，造成食安疑慮，政府加緊追查市面上，是否仍有標示不實的美豬，要增強查驗力道，減緩民眾恐慌，為食安嚴格把關。

民眾黨立委賴香伶說，2019年10月，時任農委會主委陳吉仲在臉書強調大陸農產品洗產地者，一概不放行，儘管此案與美豬案不完全相同，但面對產地標示應一視同仁，政府應該參酌專業意見與現實情況，調整抽驗方式與標準，而非讓政治凌駕於專業，犧牲全民食安。

民眾黨立委張其祿指出，根據食藥署統計，今年至10月5日美豬進口量躍升第三，大量進口美豬為其在台灣市場的不法流通，埋下伏筆，台灣開放萊豬進口兩年多，消費者仍難以得知豬肉流通過程與去向，食藥署應積極確保食品進口資訊透明和安全，加強監管措施，定時公布查廠及風險評估報告，食品業者如實清楚標示產地、成分和檢驗結果，對消費者公開資訊。

美豬 美國豬肉 食藥署

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