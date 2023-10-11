聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／馬文君指民進黨扭曲抹黑 開會簽到就要保密
潛艦國造疑似洩密案，被告國民黨立委馬文君遭民進黨立委王定宇指出拒簽保密切結，馬文君今在擔任外交國防委員會召委的國民黨立委廖婉汝陪同下反駁，馬文君表示，立委開會簽到時形同簽下保密協定，具有保密義務。
馬文君表示，靜待司法調查就會有比較清楚的釐清真相，國防部長邱國正也清楚說過，立委只要簽到就負有保密義務，質疑有特定人洩密給特定媒體刊登保密訊息，否則就是假訊息，請民進黨依法保密，不要扭曲抹黑。
廖婉汝則表示若要繼續追殺馬委員，潛艦國造召集人黃曙光就應該出來對外說清楚，在國防委員會有沒有簽切結書實際上看狀況，立委考察具機密行程時都要簽保密協定，但是在委員會中會看委員會狀況，事實上立委都清楚能不能講。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言