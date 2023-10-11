影／馬文君指民進黨扭曲抹黑 開會簽到就要保密

潛艦國造疑似洩密案，被告國民黨立委馬文君遭民進黨立委王定宇指出拒簽保密切結，馬文君今在擔任外交國防委員會召委的國民黨立委廖婉汝陪同下反駁，馬文君表示，立委開會簽到時形同簽下保密協定，具有保密義務。

馬文君表示，靜待司法調查就會有比較清楚的釐清真相，國防部長邱國正也清楚說過，立委只要簽到就負有保密義務，質疑有特定人洩密給特定媒體刊登保密訊息，否則就是假訊息，請民進黨依法保密，不要扭曲抹黑。

廖婉汝則表示若要繼續追殺馬委員，潛艦國造召集人黃曙光就應該出來對外說清楚，在國防委員會有沒有簽切結書實際上看狀況，立委考察具機密行程時都要簽保密協定，但是在委員會中會看委員會狀況，事實上立委都清楚能不能講。 潛艦國造疑似洩密案，被告國民黨立委馬文君（中）今在立委李德維（左）、廖婉汝（右）陪同下舉行記者會，指遭到民進黨扭曲抹黑。記者潘俊宏／攝影

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