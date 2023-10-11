韓國瑜與侯友宜牽起雙手 兩人搶著摟對方

中廣董事長趙少康今天在中廣大樓舉辦戰鬥藍再動員記者會，國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜一同參加。侯友宜發表談話時，韓國瑜坐在旁邊，全程聆聽侯的發言。拍照時，兩人牽起對方的手， 摟著對方一起上台，展現團結氛圍。

侯友宜表示，他被徵召成為總統參選人，兩個非常重要價值，首先是他在官校受訓，是國家養他長大，要保護國家生命安全，現在國家有難，匹夫有責，這是參選總統最重要的信念。

侯友宜說，他是刑警出身，是非分得清楚，不好的就抓了辦，這幾年民進黨執政，看到綠能缺電，缺蛋，治安詐騙，執政黨有認真用心解決問題嗎？沒有，他最痛恨就是這些事情，沒有公平正義，違反自己的信念。

侯友宜表示，有人說他們在打戰爭恐嚇牌，他前陣子到美國，留學生說世界新聞、美國新聞，都在報導台灣是最危險的地方，以前台灣在哪，外國人都不知道，但現在大家都清楚了，因為兵凶戰危，兩岸需要和平。拜託志同道合、公平正義的戰鬥藍站出來，希望大家一起贏回公平正義，贏回中華民國安全。

外界都在關注侯友宜與韓國瑜的互動。侯友宜今天率先進場，坐在正中間，韓國瑜隨後進場，坐在侯友宜旁邊，雙方起初沒有太多互動。侯友宜致詞時，韓國瑜表情認真，專心傾聽；韓國瑜致詞完，侯友宜與韓國瑜一起牽起對方雙手，兩個人不斷摟著對方，互相展現善意，團結氣氛湧現整個現場。

商品推薦