傳將調職 退輔會主委馮世寬自承在整理行李

退輔會主委馮世寬上午說，外傳他將調職行政院政務委員，他一度整理行李。面對立委質詢應爭取中央級部會官員赴美參與國殤日遊行，馮世寬沒有正面回答，他表示，不知明日會否遭到調職。

馮世寬上午列席立法院外交國防委員會進行業務報告，國民黨立委陳以信質詢，以巴衝突中以色列遭到哈瑪斯組織襲擊，規模是50年來最大，以色列正進行報復行動空襲加薩走廊，動員預備役軍人參戰，馮世寬曾任國防部長與空軍作戰司令，請他分析以巴衝突。

馮世寬說，他並未研究此事，最近他忙著立法院質詢，來不及，前面說他將調任政務委員，他以為他已放下重擔，在整理他的行李；他過去曾在以烏地阿拉伯待了三年多，這個問題他想，若不能和平共處，以色列只有消滅對方才能生存，其他的他沒有多想，無法回答立委詢問。

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