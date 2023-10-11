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傳將調職 退輔會主委馮世寬自承在整理行李

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會主委馮世寬上午應邀率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，並備質詢。圖/取自立法院直播畫面
退輔會主委馮世寬上午應邀率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，並備質詢。圖/取自立法院直播畫面

退輔會主委馮世寬上午說，外傳他將調職行政院政務委員，他一度整理行李。面對立委質詢應爭取中央級部會官員赴美參與國殤日遊行，馮世寬沒有正面回答，他表示，不知明日會否遭到調職。

馮世寬上午列席立法院外交國防委員會進行業務報告，國民黨立委陳以信質詢，以巴衝突中以色列遭到哈瑪斯組織襲擊，規模是50年來最大，以色列正進行報復行動空襲加薩走廊，動員預備役軍人參戰，馮世寬曾任國防部長與空軍作戰司令，請他分析以巴衝突。

馮世寬說，他並未研究此事，最近他忙著立法院質詢，來不及，前面說他將調任政務委員，他以為他已放下重擔，在整理他的行李；他過去曾在以烏地阿拉伯待了三年多，這個問題他想，若不能和平共處，以色列只有消滅對方才能生存，其他的他沒有多想，無法回答立委詢問。

馮世寬

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