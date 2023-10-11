專案進口雞蛋經費使用情形 審計部：函請農業部說明依法審核

農業部委託中央畜產會專案進口雞蛋爭議不斷，今天進立法院接受立委監督，關於預算運用部分，審計部表示，111、112年專案進口雞蛋核定兩年核定1.79億元，執行1.6942億元，今年的專案進口雞蛋執行到9月底止，已撥付4000萬元；而今年3至7月採購1.4億顆進口雞蛋、吸收價差部分，審計部也已經函請農業部說明預算使用情形，待農業部回覆後，審計部會依法審核。

立法院經濟委員會今天邀請農業部進行業務報告，同時，邀請農業部部長率中央畜產會董事長、審計部首長、經濟部部長就「有關中央畜產會接受政府補助及委辦業務之預算執行情形」進行報告並備質詢。

審計部表示，為解決國內缺蛋及蛋價上漲問題，111 年度核定補助中央畜產會辦理雞蛋緊急調度與產銷調節計畫經費1.70 億餘元，執行數9742萬餘元，協調加工業者調度原料蛋14萬209箱及專案進口雞蛋3547萬餘顆；112年度核定補助雞蛋緊急調度計畫經費7200 萬元，協調加工業者原料蛋調度1萬5000箱及專案進口雞蛋2000萬顆，截至112年9月底止，已撥付4000萬元。

而今年有關農業部補助中央畜產會辦理「112年度雞蛋緊急調度計畫」經費 7200 萬元，審計部在112年9月12日函請農業部說明其支用情形；另112年間辦理短期專案進口雞蛋，透過中央畜產會或中央畜產會委託貿易商，於3至7月專案進口雞蛋數量1.45億顆，審計部已函請農業部說明實情，等到農業部回覆後，涉及政府預算支用部分，審計部會依法審核處理。

審計部表示，農業部110至111年度補助及委託中央畜產會辦理畜禽屠宰衛生檢查、因應貿易開放養豬產業全面轉型升級、111年度雞蛋緊急調度與產銷調節等計畫，合計核定數分別為12億餘元、21億餘元，執行數分別為11億餘元、17億餘元；112年度(截至 9 月底）補助及委託中央畜產會辦理畜禽屠宰衛生檢查、幸福餐盒國產禽肉供應、推動豬隻屠宰場現代化、雞蛋緊急調度等計畫，合計核定數 20 億餘元，執行數 9 億餘元。

除了專案進口雞蛋以外，審計部也糾舉了多項110、111年畜產會執行業務效率偏低的項目，包括110年推廣畜牧場沼氣再利用（發電），逾2成(23.08%)沼氣發電畜牧場發電機未運轉，沼氣再利用率偏低；111年度補助設置蛋品產製銷冷鏈設備，未達原本的計畫目標；輔導中央畜產會設立屠宰分切冷凍廠，計畫執行進度停滯；另有補助傳統豬肉攤及運輸車輛導入溫控設備，推動實績未如預期，且逾 6 成之運輸車輛溫控設備補助案件未能串聯上下游供應鏈等；農業部也已經回覆改善措施。

農業部代理部長陳駿季表示，建構雞蛋的冷鏈物流系統，確保雞蛋品質，因為業者必須要有配合款，因此業者反映時程上來不及，他認為明年力道會拉出來，需要時間溝通，未來申請審查時間會精進，流程也會加速，農業部進行相關冷鏈計畫，會事先盤點出來，一個月內會進行盤點流程的標準作業程序，看如何盡速協助業者達標。

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