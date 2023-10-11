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傳將卸職轉任 退輔會主委馮世寬：至今未接獲命令

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會主委馮世寬。圖／本報資料照
退輔會主委馮世寬。圖／本報資料照

退輔會主委馮世寬上午列席立法院外交國防委員會進行業務報告，他表示，月前傳出他將卸任現職，但他至今並沒有接到命令，他感謝立法院各屆立委對退輔會指導與支持，致上崇高敬意與謝意。

外傳馮世寬轉任行政院政務委員，由國安會諮委嚴德發接任退輔會主委。馮世寬上午在外交國防委員會提出業務報告時，他說，任現職已有四年時間，月前傳出他將卸職，但他至今並沒有接到命令，他按時到立法院接受質詢，他覺得非常榮幸。

馮世寬也意有所指地表示，他會珍惜立法院與大家一起工作的時間，他要感謝立院各屆立委對退輔會諸多指導與支持，致上崇高敬意與謝意。

立法院 馮世寬 退輔會

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