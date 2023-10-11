聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳將卸職轉任 退輔會主委馮世寬：至今未接獲命令
退輔會主委馮世寬上午列席立法院外交國防委員會進行業務報告，他表示，月前傳出他將卸任現職，但他至今並沒有接到命令，他感謝立法院各屆立委對退輔會指導與支持，致上崇高敬意與謝意。
外傳馮世寬轉任行政院政務委員，由國安會諮委嚴德發接任退輔會主委。馮世寬上午在外交國防委員會提出業務報告時，他說，任現職已有四年時間，月前傳出他將卸職，但他至今並沒有接到命令，他按時到立法院接受質詢，他覺得非常榮幸。
馮世寬也意有所指地表示，他會珍惜立法院與大家一起工作的時間，他要感謝立院各屆立委對退輔會諸多指導與支持，致上崇高敬意與謝意。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言