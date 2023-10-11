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【專家之眼】鬼影幢幢：豬肉獎勵進口的5大疑點

聯合報／ 曾志超／中華經濟與金融協會副秘書長
中央至今說不清楚雞蛋專案進口政策，豬肉獎勵進口專案也是問題重重。本報資料照
中央至今說不清楚雞蛋專案進口政策，豬肉獎勵進口專案也是問題重重。本報資料照

雞蛋專案進口眾多爭議尚未解決，近日又爆發的美豬改標事件，國人才發現豬肉進口也是一筆迷糊帳。值得注意的是，過去進口蛋無論是中央畜產會自行進口抑或是委託民間進口，都是採用專案進口，近期農業部突然冒出「獎勵進口」一詞。

豬肉獎勵進口專案同樣是問題重重，並不遜於雞蛋專案進口政策。本文以為，以下五大疑點亟待農業部釐清:

疑點一、獎勵溯及既往：中央畜產會為因應國內豬肉上漲，於6月2日發布的《112年維穩我國豬肉供應及建立國內豬肉儲備量獎勵辦法》，該辦法明文其訂立目的就是「提供業者增加進口豬肉量之誘因以補充國內庫存」。奇怪的是，6月公布的辦法，其獎勵時間卻是於本年5月1日起至9月30日止。獎勵的目的就是要鼓勵廠商未來能多進口外國豬肉，但該辦法卻採溯及既往的方式，連同辦法發布前的5月進口豬也有獎勵，完全不符合獎勵的基本原則，亦毫無增加業者增加進口的誘因。

疑點二、圖利特定廠商？農產貿易並非工業品下單就可以立即增加進口量，加上豬肉主要來自於歐洲與美國等國，海運來台時間約需2至3周之久。易言之，6月公布獎勵辦法，廠商下單最快也要7月才能抵台。惟在獎勵辦法公布前，符合獎勵的5月豬肉進口量就已經急遽增加，引用農業部農產貿易統計網站數據，5月冷凍豬肉進口量也較4月大增1354公噸；6月進口量也較5月更暴增2239公噸。很難不讓人懷疑究竟農業部有無事先通知少數業者，讓他們提早進口？似有圖利特定肉品廠商之嫌。

疑點三、刻意隱匿獎勵：要獎勵廠商進口就應大肆宣傳，讓廠商廣為知悉，但是觀諸農業部的農業新聞，在該方案實施期間完全沒有提及。唯一一則比較接近的是，在實施近二個月後，農業部7月20日的新聞稿只提到，「近期已透過中央畜產會辦理專案進口豬肉及鼓勵加工業者穩定進口量」，「鼓勵」與「獎勵」有相當的差距，前者通常指口頭上的鼓勵，未必有金錢上的獎勵。直到專案結束了，10月6日才首次出現獎勵進口用語，農業部刻意隱匿獎勵，動機相當可疑。

疑點四、獎勵進口數量前後不一：6月21日時任農業部畜牧司副司長李宜謙接受中央社記者採訪表示：「自專案啟動後，已進口約4萬公噸豬肉，若提早達成5萬公噸目標，即會提早結束專案。」但是農業部10月6日的新聞稿，卻又指：「截至10月5日向畜產會申請獎勵的豬肉進口量共約5186公噸。」僅為6月宣稱數量的八分之一，為何農業部前後數量會有如此大的差距?

疑點五、為何要採購沒人要吃的美豬？消基會6月調查時，就未在市面上發現任何標示「美豬」產品；被查獲洗產地的肉商直指，改標就是因為美豬沒人買。且農業部新聞稿也提到，加拿大豬肉進口報關年均價每公斤約88.19元，遠低於美國豬肉的105.07元。既然美豬不便宜，又沒人要吃，進口商幾無進口的意願，惟上述辦法公布後，美豬進口量就暴增，去年6至8月美國冷凍豬肉進口量僅257公噸，今年6至8月達8223公噸，成長逾30倍；農業部獎勵進口美豬1千1百多公噸，超過獎勵進口總量的21％。

既然廠商沒有誘因進口美豬，卻還有業者引進大量的美豬，再以改標方式出售，完全不符合商業邏輯。政府是否為了討好美國，而要求廠商進口美豬？

美國豬肉 農業部 雞蛋

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