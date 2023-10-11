觀察站／藍軍精神寄託 韓國瑜出馬能神助合？

藍白整合喊許久，雙方對整合方式遲無交集，何時撥雲見日？支持者及黨內小雞日漸焦慮。人氣依舊不減的韓國瑜成為藍軍最後的精神寄託，能否藉由韓國瑜「神助攻」成就藍白合，今天「韓侯合體」後將是關鍵期。

韓國瑜首度表態願扮演「桶箍」角色出手整合在野，是與前立委邱毅、核心幕僚王淺秋餐敘時傳出，韓國瑜當時提及出面必須有兩個前提，其一是黨中央認為需要他幫忙，在得到國民黨中央授權後，願不計較任何黨職幫忙，完成任務後隨時退出。

緊接著是九月中旬韓國瑜、韓冰父女與中廣董事長趙少康、國民黨前副主席郝龍斌餐敘，大家體認整合困難，「但難也得做」，總要有人出來做，所以韓國瑜覺得大家可以一起做。

對照韓國瑜從國外返台與民眾黨總統參選人柯文哲見面後，在臉書發文「人人都是桶箍」，盼集眾人之力達成整合，國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘隨即留言支持，韓在整合之路扮演的角色，不言可喻。

韓國瑜願為整合盡一份力的心思無庸置疑，只是怎麼合？藍白陣營各有盤算，雙方代表也尚未見面；韓國瑜在未獲黨中央明確回應前，也難有施展空間。

國民黨主席朱立倫昨天主動表示已邀韓國瑜出任黨副主席，善意回應韓盼「得到黨中央授權」的喊話，朱主動透露兩人要見面討論選務，也是要借助韓在深藍的影響力，盼藍軍歸隊、刺激侯友宜民調。

諸事俱備，接不接副主席，就等韓國瑜最後評估。

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