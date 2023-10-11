朱立倫邀韓國瑜任國民黨副主席 侯友宜喊並肩作戰

藍白整合進度再受關注，國民黨主席朱立倫昨天受訪時主動透露，邀高雄市前市長韓國瑜擔任國民黨副主席，盼一起協助二○二四大選；朱、韓昨也見面討論輔選事務，但朱未證實韓是否答應接任副主席，僅表示尊重韓國瑜的回答。

韓國瑜是否扮演藍白合「桶箍」的角色引人關注。國民黨總統參選人侯友宜今天上午將與韓國瑜合體出席「戰鬥藍輔選列車重新啟動」記者會，展現力拚國會過半決心。

侯友宜昨天表示，他跟韓國瑜有時間就聯絡，這段時間保持密切聯絡，後續國民黨團隊在行動過程中，「他會跟我並肩作戰」。

媒體詢問，韓國瑜將擔任哪個職位？侯友宜說，韓國瑜不會去求任何一個位子，會為了中華民國永續努力，「我們會不斷在各種場合共同面對，贏得人民信賴。」至於有無嘗試再聯繫民眾黨總統參選人柯文哲，侯友宜說，有很多聯繫管道，請大家放心。

韓國瑜前天在臉書拋出與柯文哲見面合影，呼籲在野團結合作。朱立倫昨早出席國民黨國慶升旗典禮時受訪表示，韓國瑜是國民黨重要成員，前一段時間有邀韓擔任黨的副主席，希望一起協助二○二四大選，也請韓多跟柯文哲等重要人士多聯繫。

「他這段時間出國行程比較多，今天約好談一些輔選的事情，包含周六新北大造勢和後續幾場造勢，韓都會全力支持。」朱立倫說，昨已與韓國瑜見面討論輔選事務，也請韓國瑜多支持侯友宜，讓大家團結。他說，和韓國瑜也談到藍白合及韓柯見面的事，謝謝韓國瑜全力幫忙。

接不接副主席 韓團隊兩派意見

【記者王慧瑛／新北報導】國民黨主席朱立倫昨與高雄市前市長韓國瑜討論二○二四輔選；是否接任國民黨主席，韓國瑜說，會面重點放在討論二○二四總統、立委輔選戰略及近日戰鬥藍記者會、十四日新北造勢計畫等，「要不要接副主席，還沒答應也還沒回絕」。

韓國瑜強調，二○二四這一仗對藍軍是苦戰，卻攸關國家前途及未來，他會和侯友宜、黨籍立委參選人堅定站在一起，共同團結打贏勝仗。

韓國瑜近日剛和家人從歐洲旅遊返台，與韓團隊部分人士碰面，主動提及朱立倫邀他當副主席一事。多名曾擔任韓核心幹部人士都認為韓應該不會接，韓也曾向他們說，掛什麼頭銜不重要，要能實質發揮作用才是重點。

該不該接副主席，韓團隊有兩派意見。一名親韓人士直言，「黃敏惠是副主席、夏立言也是副主席，副主席真的重要嗎？」如果只是掛名，沒有實質權限或揮灑空間，韓國瑜不缺頭銜，也不會動心。

「整合這一局，韓應該會想創造他的歷史價值。」另名昔日韓團隊核心說，韓有一定高度，確實會想為泛藍、非綠合作做些事，重點不在有沒有接副主席，而是黨主席願給他多少空間去發揮實質影響力。

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