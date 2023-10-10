總統選後邀在野會談 國民黨：真有誠意何須等選後？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
蔡英文總統（左）任期內最後一場國慶大典，與副總統賴清德一起出席。記者曾原信／攝影
蔡英文總統（左）任期內最後一場國慶大典，與副總統賴清德一起出席。記者曾原信／攝影

蔡英文總統今發表國慶講話，並提及選後邀在野黨會商。國民黨回應，在過去的七年半以來，朝野原有非常多機會可一起共商國是，但民進黨總仗著完全執政的優勢，漠視民意、傲慢濫權。

國民黨舉例，新北市長侯友宜剛就任之初，就曾當著蔡總統的面拜託地方建設，不過卻從未有任何下文，又有民眾向民進黨政治人物陳情，卻被當街架走，畫面諷刺又衝擊人心；又例如大法官提名，在野人士提過諸多意見，卻也從未見執政黨有採納的雅量。

國民黨質疑，如今到了任期最後半年，卻突然拋出朝野對談的議題，很難不讓人聯想，是否又是選舉騙票的伎倆？

國民黨表示，如果民進黨政府真有誠意舉辦這樣的對話，隨時都可做，何須等到選後？如果真要辦，國民黨也很樂意，備妥資料，派員向蔡總統說明這七年的民怨與施政弊端，以及務實穩健的改進解方。

國民黨 民進黨

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