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韓國瑜接不接副主席兩難題 韓團隊看法分歧

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
韓國瑜和昔日小內閣互動緊密，團隊定期聚會，韓國瑜該不該接副主席，核心幕僚各有不同看法。圖翻攝自韓國瑜臉書
韓國瑜和昔日小內閣互動緊密，團隊定期聚會，韓國瑜該不該接副主席，核心幕僚各有不同看法。圖翻攝自韓國瑜臉書

國民黨主席朱立倫今天下午與高雄市前市長韓國瑜討論2024輔選，對韓是否接任黨副主席，朱立倫話沒說死，留下想像空間。韓國瑜和朱立倫會面後，LINE暫時斷線不回應，多名曾擔任韓核心幹部者都預期「韓應該不會接」，韓認為掛什麼頭銜不重要，要能實質發揮作用才是重點。

韓國瑜近日剛和家人從歐洲旅遊返台，他有與韓團隊部分人士碰面小聚，也有主動提及朱立倫邀他當副主席一事。韓該不該接副主席，韓團隊內部有兩派意見，有人認為，何必去做沒有資源、實質權力的副主席，還要分擔選戰成敗責任；有人認為該接，能創造「促成整合捨我其誰的價值」。

韓國瑜和侯友宜過往互動不算親，2020年韓國瑜拚大選時，侯友宜與他保持距離，韓粉對侯也有一些意見，親韓人士說，韓、侯之間疙瘩雖然慢慢放下了，但韓應該不會對朱立倫提出的副主席邀約感到心動，「何必去背選戰成敗責任呢！？」

「黃敏惠也是副主席、夏立言也是負主席，副主席真的重要嗎？」一名親韓人士說，如果副主席只是掛名，沒有實質權限或揮灑空間，這個頭銜韓國瑜應該不缺，也不會動心。

「整合這一局，韓應該會想創造他的價值。」另一名昔日韓團隊核心說，韓有一定高度，確實會想為泛藍、非綠合作做一些事，重點不在有沒有接副主席，而是黨主席願意給他多少空間去發揮實質影響力。

高雄市前市長韓國瑜今天下午到台北與朱立倫碰面討論2024輔選，對朱立倫邀他擔任黨副主席，韓今天中午親回「現在還不適合談太多，等碰面完面再向大家報告」。本報資料照片
高雄市前市長韓國瑜今天下午到台北與朱立倫碰面討論2024輔選，對朱立倫邀他擔任黨副主席，韓今天中午親回「現在還不適合談太多，等碰面完面再向大家報告」。本報資料照片

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 朱立倫 韓國瑜

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