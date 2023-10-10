快訊

國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是這三人致詞太簡短

獨／會不會接副主席？韓國瑜曝與朱立倫聊了「這些事」

違法空拍機入侵！嚴重干擾訊號 國慶焰火無人機演出被迫取消

陳建仁：政府拚的不止於任期 是未來10年20年的台灣

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國慶大典上，親民黨前主席宋楚瑜（後排右）穿著自製背心，印有「中華民國生日快樂」，並且拿著一封信遞給行政院長陳建仁（前排左），民眾黨總統參選人柯文哲（左二）則旁觀兩人互動。記者曾原信／攝影
國慶大典上，親民黨前主席宋楚瑜（後排右）穿著自製背心，印有「中華民國生日快樂」，並且拿著一封信遞給行政院長陳建仁（前排左），民眾黨總統參選人柯文哲（左二）則旁觀兩人互動。記者曾原信／攝影

今天是中華民國112年國慶，行政院長陳建仁在臉書表示，這是他第一次以行政院長身分參加的國慶典禮。陳說，在蔡英文總統率領下，歷任院長一點一滴努力達成每一件工作，「我們在跟時間賽跑，克服種種困難，目標都是要打造溫暖堅韌的台灣」；但他也說，政府拚的不止於任期，而是未來10年、20年台灣的發展與可能性。

陳建仁表示，現在的台灣，已經是世界的台灣。經濟上台灣GDP大幅度提升，並且維持相對穩定的物價。台灣的六大核心戰略產業，代表著強大的科技和製造實力，在全球供應鏈中，扮演不可或缺的關鍵角色。

陳建仁表示，台灣也擺脫依賴單一市場的風險，對美國出口金額翻倍成長；新南向國家的出口貿易也來到史上最高；歐盟也成為台灣最大外資來源。台灣向世界證明是最可靠、誠信的夥伴，也是世界無可取代的一份子。

陳建仁祝福中華民國生日快樂，並強調行政團隊會繼續珍惜每一天打拚的日子，用盡全力讓台灣繼續勇敢大步向前。我們拚的不止於任期，而是未來10年、20年台灣的發展與可能性，所以不能懈怠，也不敢懈怠，要為下一代人打造最溫暖而堅韌的台灣，「台灣加油！中華民國加油！」

陳建仁 國慶 蔡英文

延伸閱讀

評在野態勢 宋：目前沒讓人放心團隊、下周提明確提議

快來搭！台灣唯一五分車「尋蜜號」 高鐵、南院全線通車

黃曙光爆軍火商洩密潛艦給陸 馬文君嗆政府沒立案調查

小英之友會成員返陸探親被抓？陳建仁：海基會了解中

相關新聞

韓國瑜接不接副主席兩難題 韓團隊看法分歧

國民黨主席朱立倫今天下午與高雄市前市長韓國瑜討論2024輔選，對韓是否接任黨副主席，朱立倫話沒說死，留下想像空間。韓國瑜和...

陳建仁：政府拚的不止於任期 是未來10年20年的台灣

今天是中華民國112年國慶，行政院長陳建仁在臉書表示，這是他第一次以行政院長身分參加的國慶典禮。陳說，在蔡英文總統率領下...

聖克里斯多福首位女總督訪台 蔡總統感謝為台灣發聲

蔡英文總統今天會見聖克里斯多福及尼維斯聯邦總督萊柏（Marcella Althea Liburd）訪問團，她表示，近年來...

蔡總統接見澳洲前總理莫里森 盼加強國防安全合作

蔡英文總統今天接見澳洲前總理、眾議員莫里森（Scott Morrison），她表示，期待台灣和澳洲能夠在既有基礎上，持續...

成為「翡翠騎士」之路 年年求表演更進步

日本農大二高吹奏樂部6日訪台，走訪高雄、台北，並在國慶大會演出讓全台留下深刻印象。要成為「翡翠騎士」不容易，顧問樋口一朗...

蔡總統午宴日本國會祝賀團 古屋圭司：台灣成世界熱點

蔡英文總統今天午間與副總統賴清德午宴「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」，感謝「日華懇」再次組團來訪，出席國慶大會和參加遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。