陳建仁：政府拚的不止於任期 是未來10年20年的台灣
今天是中華民國112年國慶，行政院長陳建仁在臉書表示，這是他第一次以行政院長身分參加的國慶典禮。陳說，在蔡英文總統率領下，歷任院長一點一滴努力達成每一件工作，「我們在跟時間賽跑，克服種種困難，目標都是要打造溫暖堅韌的台灣」；但他也說，政府拚的不止於任期，而是未來10年、20年台灣的發展與可能性。
陳建仁表示，現在的台灣，已經是世界的台灣。經濟上台灣GDP大幅度提升，並且維持相對穩定的物價。台灣的六大核心戰略產業，代表著強大的科技和製造實力，在全球供應鏈中，扮演不可或缺的關鍵角色。
陳建仁表示，台灣也擺脫依賴單一市場的風險，對美國出口金額翻倍成長；新南向國家的出口貿易也來到史上最高；歐盟也成為台灣最大外資來源。台灣向世界證明是最可靠、誠信的夥伴，也是世界無可取代的一份子。
陳建仁祝福中華民國生日快樂，並強調行政團隊會繼續珍惜每一天打拚的日子，用盡全力讓台灣繼續勇敢大步向前。我們拚的不止於任期，而是未來10年、20年台灣的發展與可能性，所以不能懈怠，也不敢懈怠，要為下一代人打造最溫暖而堅韌的台灣，「台灣加油！中華民國加油！」
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