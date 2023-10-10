影／教育團體國慶餐會 侯、馬、蔣、朱合唱中華民國頌

國民黨總統參選人侯友宜晚上出席北北基教育團體國慶感思餐會，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、台北市長蔣萬安也出席，四人合體拿著國旗合唱中華民國頌，眾人同台時，因為麥克風沒有那麼多，朱立倫、侯友宜和馬前總統一度互讓麥克風。

針對國民黨主席朱立倫與高雄市前市長韓國瑜會面一事，朱立倫今晚受訪時表示，韓國瑜相當辛苦，前天才從國外回來，前段時間就邀請過韓國瑜，不過韓這段時間出國行程較多，所以今天才約好，雙方談了輔選事宜，包含10月14日新北大造勢和後續幾場造勢，韓都會全力支持。此外，韓國瑜和民眾黨主席柯文哲見面，自己也曾經請韓國瑜和柯文哲等政治領袖多會面，因為只有團結才有勝選機會，必須團結一切可以團結的力量，他相當謝謝韓國瑜幫忙。 朱立倫今晚受訪時表示，只有團結才有勝選機會，必須團結一切可以團結的力量，他相當謝謝韓國瑜幫忙。記者邱德祥／攝影

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