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聖克里斯多福首位女總督訪台 蔡總統感謝為台灣發聲

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天會見聖克里斯多福及尼維斯聯邦總督萊柏（Marcella Althea Liburd）訪問團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天會見聖克里斯多福及尼維斯聯邦總督萊柏（Marcella Althea Liburd）訪問團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天會見聖克里斯多福及尼維斯聯邦總督萊柏（Marcella Althea Liburd）訪問團，她表示，近年來，兩國在農業、教育及醫療等各領域，都有豐碩的合作成果。現在，面對疫情後的經濟復甦以及再生能源推動等議題，希望繼續深化合作，為雙方人民福祉來努力。她也期待，在穩健交流下，有更多合作機會，讓兩國邦誼不斷提升。

蔡總統指出，恭喜萊柏在今年2月榮任聖克里斯多福及尼維斯史上首位女性總督，她要代表中華民國政府和人民，歡迎萊柏上任後首次來訪。萊柏的資歷非常豐富，在2012年曾經以衛生部長的身分來台訪問，相信相隔11年再次來訪，將見到同樣熱情好客的人民以及更加進步的台灣。

蔡總統表示，今年也是聖克里斯多福及尼維斯建國40周年，上個月，外交部吳釗燮部長以特使身分前往祝賀，並且針對雙邊合作議題交換意見，持續深化兩國情誼。近年來，兩國積極拓展各領域的合作。在2019年，她率團訪問聖克里斯多福及尼維斯，也見證兩國在農業、教育及醫療等領域，都有豐碩的合作成果。現在，面對疫情後的經濟復甦以及再生能源推動等議題，也希望兩國繼續深化合作，為雙方人民的福祉來努力。

蔡總統也說，再次感謝聖克里斯多福及尼維斯長年支持台灣的國際參與，並且關注台海區域的和平穩定，多次在國際上為台灣仗義執言。

萊柏致詞時表示，40年前，中華民國台灣與克國正式建交。雙方自建交以來，因擁有共同價值及強健的夥伴關係，邦誼不斷深化。感謝台灣政府對克國在公衛、科技、教育、農業、對抗氣候變遷及社會發展等領域的諸多協助，克國政府與人民也都相當珍惜雙方的夥伴關係，並將致力確保鞏固兩國邦誼。

萊柏提到，訪團抵達機場時，受到非常熱烈的歡迎，令她相當感動；今天早上國慶大會的遊行，也令她感到振奮。她非常期待此行所安排的進一步會面與交流。

蔡英文

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