朱立倫與韓國瑜會面談藍白合 朱立倫：謝謝韓國瑜幫忙
針對國民黨主席朱立倫與高雄市前市長韓國瑜會面一事，朱立倫今晚受訪時表示，韓國瑜相當辛苦，前天才從國外回來，前段時間就邀請過韓國瑜，不過韓這段時間出國行程較多，所以今天才約好，雙方談了輔選事宜，包含10月14日新北大造勢和後續幾場造勢，韓都會全力支持。
此外，雙方也談到藍白合。朱立倫說，韓國瑜和民眾黨主席柯文哲見面，自己也曾經請韓國瑜和柯文哲等政治領袖多會面，因為只有團結才有勝選機會，必須團結一切可以團結的力量，他相當謝謝韓國瑜幫忙。
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