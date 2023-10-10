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郭台銘致詞稱已連署50、60萬份 事後又改口「沒講過這句話」

蔡總統出席國慶酒會 品嚐台灣特色小吃

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
總統蔡英文（左）今晚與諾魯總統昆洛斯（右）一起參加國慶酒會，並一起製作愛地球冰淇淋。記者潘俊宏／攝影
總統蔡英文（左）今晚與諾魯總統昆洛斯（右）一起參加國慶酒會，並一起製作愛地球冰淇淋。記者潘俊宏／攝影

總統蔡英文今晚出席台北賓館國慶酒會，陪同諾魯總統昆洛斯享用台灣特色美食，兩人在冰淇淋攤位一起製作愛地球冰淇淋，蔡英文當場試吃了香菜口味的冰淇淋，豎起拇指比讚，笑對攤商說：「我要再去找你」，再來也品嚐了台灣油飯，還罕見噴灑了威士忌調味，蔡英文也是讚不絕口，當場為攤商簽名。

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總統蔡英文（圖）今晚與諾魯總統昆洛斯一起參加國慶酒會，並一起製作愛地球冰淇淋。記者潘俊宏／攝影
總統蔡英文（圖）今晚與諾魯總統昆洛斯一起參加國慶酒會，並一起製作愛地球冰淇淋。記者潘俊宏／攝影
總統蔡英文（右三）今晚與諾魯總統昆洛斯（左）一起參加國慶酒會，並一起品嚐油飯小吃。記者潘俊宏／攝影
總統蔡英文（右三）今晚與諾魯總統昆洛斯（左）一起參加國慶酒會，並一起品嚐油飯小吃。記者潘俊宏／攝影

蔡英文 冰淇淋 國慶

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