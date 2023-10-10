蔡總統午宴日本國會祝賀團 古屋圭司：台灣成世界熱點

蔡英文總統今天午間與副總統賴清德午宴「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」，感謝「日華懇」再次組團來訪，出席國慶大會和參加遊行，以行動表達對台灣的支持。她並指出，今年是「日華懇」成立50周年，半世紀以來，台灣和日本在區域發展上成為彼此重要的夥伴，期盼傳承「台日友好」的厚實情誼，讓台灣和日本，成為印太區域合作共榮的典範。

蔡總統致詞時表示，感謝日本政府，在多個國際場合，一再強調台海和平穩定的重要性。期待由日本首相岸田文雄提出的「自由開放的印度太平洋（FOIP）」新計畫能夠落實。台灣也會和日本、美國等理念相近的國家，共同實現守護和平、確立自由的願景。

蔡總統說，為了促進台日經貿合作，希望會長古屋圭司及所有貴賓，支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，讓台灣和日本一起為區域的經濟繁榮做出貢獻。

蔡總統提到，「台日友好」的情感已經深植在雙方人民心中，期盼藉由更密切的交流，將這份厚實的情誼傳承下去，也讓台灣和日本，成為印太區域合作共榮的典範。

古屋致詞時首先祝賀中華民國雙十國慶，並感謝蔡總統特別設宴款待訪團。他提到，今年剛好也是「日華議員懇談會」成立50周年，在這重要的一年，他們組成歷年最大規模慶賀團，40多位議員來台訪問。稍早國慶大會也與台灣的立法委員一同拿著「台日友好」橫幅遊行，對於沿途受到的溫暖支持與歡迎，他感到相當感動。

古屋提到，台日之間的往來及交流已逐漸恢復到疫情前的水準，日華議員懇談會未來也會盡力協助推動日本各地方政府及學校與台灣進行教育交流。今年8月，台灣政府捐贈台灣生產的紅檜木予沖繩，協助沖繩縣首里城重建，所謂「患難見真情」，在朋友有難時伸出援手，才是真正的友人，相信此舉也加深台灣與沖繩的友好情誼。

古屋指出，最近訪問台灣的各國政要絡繹不絕，台灣已經成為世界關注的熱點，而中國企圖以武力片面改變現狀的行動與企圖，從來沒有中斷；他認為，日本應協助讓世界各國知道此一情勢。

古屋提到，2022年日華議員懇談會也曾與立法院長游錫堃由蘇澳眺望距離台灣最近的與那國島，讓人深刻體認到日本前首相安倍生前所提「台灣有事等於日本有事」的重要性。他認為，日本應該要偕同世界理念相同國家，不允許讓所謂「台灣有事」的情況發生。

古屋強調，台灣海峽的和平及穩定，不僅攸關台灣人民的安全，也攸關世界的安全保障及國際社會的和平穩定。他衷心期盼共享普世價值的國家能緊密合作，並盼逐步落實日本所推動的「自由開放的印度太平洋」新計畫。

商品推薦