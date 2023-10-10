國慶焰火現場防爆連垃圾桶都要查 晚間8點啟炮36分鐘3萬發

2023國慶焰火在台中市中央公園，下午3點起活動周遭道路管制，上千人等在凱旋路上等場地開放，人潮湧進瞬間，工作人員也攔不住。警方出動「防爆犬」、鑑識人員四處偵察，連垃圾桶也不放過，聞到些許緊張氣氛。

下午5點半，主持人聶雲、曲艾玲開場，表演節目陸續登場，預定7點半左右蔡英文總統進場，市長盧秀燕、立法院長游錫堃、蔡總統先後致詞。

啟炮儀式後，國慶焰火預計晚上8點施放，施放時間約36分鐘，將施放近3萬發煙火彈，並規劃結合單排盆花、單發焰火、棒球、愛心、雙十等各式組合花樣，搭配悠揚爵士樂及無人機展演。 警方鑑識人員連垃圾子車也不放過，仔細偵查。記者陳秋雲/攝影 國慶焰火活動現場剛開放，民眾湧入。記者陳秋雲/攝影 警方出動「防爆犬」在主舞台及貴賓席搜索異物，未發現狀況。記者陳秋雲/攝影

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