賴清德：無論台灣派、中華民國派 都要繼續團結護民主

蔡英文總統今天以「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」為題發表國慶講話，在兩岸方面，她重申堅守「四個堅持」，並強調「維持現狀是確保和平的關鍵之鑰」。副總統賴清德今天表示，無論是台灣派，還是中華民國派，都要繼續團結在中華民國台灣的最大公約數之下，堅定守護民主自由的生活方式。

賴清德說，聆聽蔡總統最後一次的國慶演說，內心很感動。做為負責任、穩定發展的執政黨，「我們從來沒有忘記自己的使命與價值。也因為兩千三百萬台灣人民的共同努力，台灣無疑已經走在正確的道路上前進。」

賴清德說，蔡總統在演說中表述了對台海和平穩定的核心理念。他非常認同蔡總統所提出的路徑：「讓台灣成為世界的台灣，並以民意共識團結朝野，我們就更能自信沉穩地面對中國，發展雙方可接受的互動基礎，為兩岸的未來創造和平共存的條件；甚至，讓兩岸都能成為區域和平穩定的貢獻者。」

賴清德說，他也認為，民主力量要團結、國家朝野要團結、世界民主陣營要團結。他會延續蔡總統的「四個堅持」維持兩岸現狀，並以「四大支柱」維護台海及區域的和平穩定。而無論是台灣派，還是中華民國派，都要繼續團結在中華民國台灣的最大公約數之下，堅定守護民主自由的生活方式。

賴清德指出，蔡總統也清楚闡述了這七年多來的挑戰與成果。回顧這幾年執政，要感謝非常多的國民，無論是支持配合、包容諒解、甚至是批判鞭策我們施政的人，都是執政團隊和台灣前進的動力。執政的過程不會是一帆風順、也不會是十全十美，但我們會即時檢討，即時調整。

賴清德說，「七年多來，我們扛住壓力，讓國家在改革中前進」。未來，他也會在蔡總統的執政基礎上，因應台灣面臨的新挑戰，推動「國家希望工程」，將變遷的局勢，化為台灣的機會，讓台灣走向民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。 副總統賴清德出席國慶大典。記者曾原信／攝影

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