幕後／曝蔡總統有跟賴清德交換意見 黨政人士揭國慶演說3重點

蔡英文總統今天以「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」為題發表國慶講話，在兩岸方面，她重申堅守「四個堅持」，並強調「維持現狀是確保和平的關鍵之鑰」。黨政人士指出，蔡總統今天談話有三個重點，其中「維持現狀」是我方對對岸態度上的喊話，一方面期待北京當局走上有助於現狀穩定、和平的軌道，另一方面也在確保主權和民主自由的同時，在尊重歷史事實下，持續建構和平穩定的兩岸關係。

黨政人士也指出，蔡總統在安排國慶講話及後續政策圖像、後續要推進的政策方針過程中，包括在區域國際間要做哪些事，跟副總統賴清德都有機會討論；他也說，這次蔡總統國慶講話結構形成過程中，有跟賴清德交換意見。

黨政人士指出，第一個重點是台灣在協力區域安全穩定上的再保證。當台海區域的「維持現狀」已經成為國際社會的共同立場，反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，是今年五月的G7（七大工業國）、六月的歐洲峰會等國際場域皆有的重要結論。代表全球都已經體認到，台海的和平穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，任何一方都不能片面改變現狀；兩岸分歧須透過和平方式解決。

黨政人士說，總統代表國家，再次宣示台灣將與國際社會協力，也再次陳明台灣將在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，持續扮演最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴。這不只是蔡英文個人多年來實踐的承諾，更是台灣向世界的再保證，而這也是台灣未來持續前進、發展，並獲得國際繼續支持台灣、信賴台灣的發展軌道。

黨政人士透露，第二個重點，是在兩岸關係上，蔡總統再次揭櫫「和平是兩岸的唯一選項」，以「維持現狀」作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。這是我方對對岸態度上的喊話，一方面期待北京當局走上有助於現狀穩定、和平的軌道，另一方面也在確保主權和民主自由的同時，在尊重歷史事實下，持續建構和平穩定的兩岸關係。這點，也是台灣作為國際社會一員所願意承擔的責任。

黨政人士說，在這原則下，蔡總統清楚的勾勒出兩岸的互動之道：就是「以台灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道」。而這個立場，既站穩台灣自由民主的底線，也明確地承擔穩定區域的責任。

黨政人士說，第三個重點，是台灣要得到國際社會的信任與支持，「朝野對內競爭，對外團結一致」，這件事是重中之重。也因此，蔡總統也特別向在野黨喊話，希望在選舉的競爭過後，可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識，眾志成城，對外團結一致。特別在台灣面對威權風險的各種挑戰下，這應該是不分朝野政黨，對國家的共同責任。

黨政人士指出，蔡總統也特別舉了65年前的823戰役作為例子，823是台灣不分族群，為了捍衛家園，共同抵抗侵略。有著自由民主生活，有著數十年來不分族群共同生活經驗的中華民國台灣，匯聚了不同族群的歷史情感，和74年來福禍與共的體認，應該要是最大公約數。

商品推薦