馬英九、朱立倫缺席國慶大典 黨政人士：選舉到了

前總統馬英九與國民黨主席朱立倫缺席今天在總統府前舉行的國慶大會，民進黨黨政人士說，也許不參加的唯一理由，就是選舉到了。

民進黨黨政人士表示，今天在現場，大家都有看到，不僅美學及許許多多每一個角落，不管活動規畫，現場布置安排，無處不充滿中華民國，無處不充滿國旗等國家意象，更重要的是，今天在台前表演及台上互動的朋友，其實都充滿祝賀國家生日的熱情，民主國家每天都有政黨競爭，但今天其實可以是團結的一天。

民進黨黨政人士說，今天如果坐在主看台，對面亞運選手出場的看台，就可以看到中華民國112年國慶。如果往回看，主看台上面也寫著慶祝中華民國112年國慶，也許不參加的唯一理由，就是選舉到了。

民進黨黨政人士指出，今天各政黨主席也在，大家坐在一起是很不一樣的感覺，充分表現出在家裡各種意見紛陳，但對外可以站在一塊。如以色列是多黨制國家，以色列年輕人也許對總理有一萬種不同看法，但在以色列遇到事情的第一時間，在美國、歐洲的以色列人，都收拾行囊要回去保護國家。

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