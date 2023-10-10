提烏克蘭以色列 韓國瑜：心存惕勵、居安思危

高雄市前市長韓國瑜透過臉書發文指出，祝福中華民國生日快樂，深深感謝那些拋頭顱，灑熱血，創立中華民國的先烈先賢，以及曾經或正在用生命捍衛國家，勞心竭力建設這塊土地的所有人。

韓國瑜指出，今天是中華民國的生日。我們生日要感謝父母，我們國家生日，應該要感謝誰呢？是誰創立了中華民國，是誰捍衛了這個國家，又是誰建設了這塊土地？

韓國瑜表示，112年前國家誕生在列強環伺，風雨飄搖的20世紀之初。這一百多年來，歷經烽火連天，曾經舉步維艱，但在青天白日滿地紅的覆蓋之處，中華民國仍造就繁榮富足，保存一方自由與民主。112年後的今天，世界也不平靜。烏克蘭烽煙未艾、以色列狼煙再起。雖然歷史上的烽火已然被大家遺忘，遠方的戰火似乎遙遠，但大家不能忘記，眼前的歌舞昇平，豐衣足食，是誰的犧牲與功勳。

韓國瑜說，大家應該要心懷感激，感謝所有曾經為中華民國和這片土地，付出血汗與心力的每一個人，也應該心存惕勵，居安思危，因為歷史告訴大家，所有的和平與繁榮都不是理所當然。感謝有他們，中華民國才有過去的112年，以及下一個，又再下一個很多年，直到永遠。

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