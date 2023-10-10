細數綠執政7年 國民黨：內政兩岸外交皆失敗從未道歉

蔡英文總統發表國慶演說，細數執政七年來政績，國民黨表示，民進黨政府自負且沉淪，執政七年來，無論是新冠肺炎防疫期間政策混亂，造成台灣人民的生命財產受到巨大損失，還是潛艦國造過程的種種疑雲，或是年金改革對軍公教的汙名化；一例一休對勞工的傷害，以及中火火力全開、導致全台多次大停電的躁進能源政策，強逼人民吃下含瘦肉精豬肉，換取尚在倡議階段的對外貿易，這些掏空國家，傷害人民的失敗內政，台灣人民不會忘記，蔡英文總統及民進黨政府欠全台灣人民一個道歉。

國民黨指出，蔡總統不敢面對國內失敗的施政方針，反覆提及似有績效的外交成就，內容皆為虛無飄渺的文青式語言，使用大量形容詞替自己糟糕的外交成績塗脂抹粉，刻意迴避具體的數據，怕勾起台灣人民的回憶。蔡英文執政七年，中華民國斷交9個邦交國，外交部宛如斷交部，無法同國民黨執政時期一樣參加世界衛生大會及世界民航組織，中華民國在國際地位沒有進步，反而嚴重倒退，皆因民進黨的台獨意識形態作祟，致使壓縮中華民國的國際生存空間。

國民黨表示，蔡政府沾沾自喜暗藏台獨的兩岸政策，正是把台灣帶入兵凶戰危的罪魁禍首，把九二共識，一中各表視為洪水猛獸，逢中必反、抗中保台的激進政治口號，造成兩岸關係降至20年來的冰點。當蔡總統口口聲聲說要保護台灣人民及主權，卻對去年飛彈越過台灣上空隻字不提，讓2300萬台灣人民再次陷入戰爭恐懼邊緣，民進黨蔡政府正是兩岸和平、區域和平發展的絆腳石與麻煩製造者，絕非其自稱的貢獻者。

國民黨指出，偷渡台獨思想的中華民國台灣，只是進一步借殼到台灣的過渡，兩者皆非主流與國際共識，主流民意的共識是唯一正道的中華民國。2024年總統大選下架無能顢頇的民進黨，多數民眾都相望讓台灣實現政黨輪替，才能把公平及正義還給台灣人民，好讓人民享有言論自由不必擔心被查水表，被傳喚，真正把權力還給人民。

國民黨指出，民進黨執政七年來，貪腐弊案層出不窮，除了綠能風力發電爆出採購價格高於市場行情，台南學甲光電爐渣案領政府補貼一魚三吃，疫情期間政策失誤發國難財，缺口罩時，發口罩財，缺疫苗時，發疫苗財、缺快篩時，發快篩財，8400億元前瞻基礎建設大撒幣，債留子孫，債留曾孫，進口巴西蛋的超思及過期爭議等等罄竹難書，民進黨傲慢濫權，以上種種政策掏空台灣，至今都未對人民道歉。

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