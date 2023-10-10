聽新聞
test
0:00 / 0:00
評蔡談話 宋：民主與和平都要、不挑釁外也要積極作為
蔡英文總統在國慶大會表示，和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。親民黨主席宋楚瑜表示，蔡總統談話就是民主與和平兩個主題，兩岸和平不是只靠嘴巴講，要實際行動表現出台灣負責任維護區域穩定，不挑釁，但更要積極有所作為。
宋楚瑜指出，他從50年前執行新聞局任務時， 就在台上看台灣民主發展至今，認為台灣人民要當家作主，蔡英文總統致詞的兩個主題，就是台灣對於自由民主價值要堅持，台灣海峽及兩岸要和平。
宋楚瑜說，他支持蔡英文總統說的，兩岸應從事建設性對話，商討讓兩岸和平相處，和平是整個地區關心的問題，應能共同貢獻。
宋楚瑜表示，一方面台灣人堅持自由民主的價值不放棄，兩岸現在需要有人，有國際觀和經驗，還要把台灣人的心願放在心裡，去處理這件事情，不是只靠嘴巴講，要以實際行動，表現出台灣是負責任維護地區安全 ，不挑釁，但也要積極有所作為。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言