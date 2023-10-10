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評蔡談話 宋：民主與和平都要、不挑釁外也要積極作為

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國慶大典上，親民黨前主席宋楚瑜（中）穿著自製背心，印有「中華民國生日快樂」，並且在結束時特別起立揮舞國旗。記者曾原信／攝影
國慶大典上，親民黨前主席宋楚瑜（中）穿著自製背心，印有「中華民國生日快樂」，並且在結束時特別起立揮舞國旗。記者曾原信／攝影

蔡英文總統在國慶大會表示，和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。親民黨主席宋楚瑜表示，蔡總統談話就是民主與和平兩個主題，兩岸和平不是只靠嘴巴講，要實際行動表現出台灣負責任維護區域穩定，不挑釁，但更要積極有所作為。

宋楚瑜指出，他從50年前執行新聞局任務時， 就在台上看台灣民主發展至今，認為台灣人民要當家作主，蔡英文總統致詞的兩個主題，就是台灣對於自由民主價值要堅持，台灣海峽及兩岸要和平。

宋楚瑜說，他支持蔡英文總統說的，兩岸應從事建設性對話，商討讓兩岸和平相處，和平是整個地區關心的問題，應能共同貢獻。

宋楚瑜表示，一方面台灣人堅持自由民主的價值不放棄，兩岸現在需要有人，有國際觀和經驗，還要把台灣人的心願放在心裡，去處理這件事情，不是只靠嘴巴講，要以實際行動，表現出台灣是負責任維護地區安全 ，不挑釁，但也要積極有所作為。

蔡英文 宋楚瑜 台灣人

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