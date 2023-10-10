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獨／朱立倫拋副主席要不要上位 韓國瑜：今天談完再說

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
高雄市前市長韓國瑜今天下午會到台北與朱立倫碰面討論2024輔選，對朱立倫邀他擔任黨副主席，韓今天中午親回「現在還不適合談太多，等碰面完面再向大家報告」。本報資料照片
高雄市前市長韓國瑜今天下午會到台北與朱立倫碰面討論2024輔選，對朱立倫邀他擔任黨副主席，韓今天中午親回「現在還不適合談太多，等碰面完面再向大家報告」。本報資料照片

今天是雙十國慶，處處旗海飄揚，藍營期待在此一氛圍催化下，讓整合推進一步。高雄市前市長韓國瑜在昨天發出與民眾黨主席柯文哲合照，抒發心情說「整合不是個人意願的抉擇，而是國家社會的期待」，有向各方喊話意味。韓今天下午會到台北與朱立倫碰面討論輔選，對朱立倫邀他擔任黨副主席，韓今天親回「現在還不適合談太多，等碰面完面再向大家報告」。

韓國瑜卸下公職後淡出政壇，雖以公益事務為重心，卻仍是藍營要角，藍營支持者也期待韓國瑜出來承擔整合者重任，韓昨天臉書發文提到「桶箍不是一個人，人人都是桶箍，要把改變的力量團結起來」，韓的一番話等於為藍營整合發出訊號，也希望各山頭都能放下小我、成就大我。

看好韓國瑜對藍營群眾、派系仍有一定影響力，面對非綠整合關鍵時刻，朱立倫今天親口證實前陣子與韓國瑜碰面時，有邀約韓出任國民黨副主席，展現尊韓善意，對此韓國瑜今天中午說，這個問題現在還不適合多談，等今天和主席碰面後，若有進一步想法，會盡快對外界報告。

記者詢問韓國瑜昨天臉書發出與柯文哲的合照，是何時、何地碰面，韓表示，他和柯市長是老朋友，彼此有默契，有些細節不適合多說，但彼此有互信，他強調「非綠必須團結合作，才能撐起人民的期待」。

藍營支持者期待韓國瑜出來承擔整合者重任，韓昨在臉書發文提到「桶箍不是一個人，人人都是桶箍，要把改變的力量團結起來」。本報資料照片
藍營支持者期待韓國瑜出來承擔整合者重任，韓昨在臉書發文提到「桶箍不是一個人，人人都是桶箍，要把改變的力量團結起來」。本報資料照片

韓國瑜 朱立倫 柯文哲 2024大選 2024選舉 藍白合

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