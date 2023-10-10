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蔡英文任期最後國慶大典 與賴清德互動少

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國慶大典接近尾聲時，立法院長游錫堃（左起）用雙臂比愛心，蔡英文總統、副總統賴清德則鼓掌慶祝，記者曾原信／少陽
國慶大典接近尾聲時，立法院長游錫堃（左起）用雙臂比愛心，蔡英文總統、副總統賴清德則鼓掌慶祝，記者曾原信／少陽

中華民國國慶大典中午完美結束，此次也是蔡英文總統任期內最後一次國慶大典，蔡英文致詞時除特別提到國造潛艦海鯤的成功外，也提到雖然她的任期將停在明年520，但國家要繼續前進。而面對目前身為民進黨總統參選人的副總統賴清德，並未有太多互動，離場時也是賴清德快步先行離開。

國慶大典上，親民黨前主席宋楚瑜（後排右）穿著自製背心，印有「中華民國生日快樂」，並且拿著一封信遞給行政院長陳建仁（前排左），民眾黨總統參選人柯文哲（左二）則旁觀兩人互動。記者曾原信／攝影
國慶大典上，親民黨前主席宋楚瑜（後排右）穿著自製背心，印有「中華民國生日快樂」，並且拿著一封信遞給行政院長陳建仁（前排左），民眾黨總統參選人柯文哲（左二）則旁觀兩人互動。記者曾原信／攝影
國慶大典上，親民黨前主席宋楚瑜（中）穿著自製背心，印有「中華民國生日快樂」，並且在結束時特別起立揮舞國旗。記者曾原信／攝影
國慶大典上，親民黨前主席宋楚瑜（中）穿著自製背心，印有「中華民國生日快樂」，並且在結束時特別起立揮舞國旗。記者曾原信／攝影
此次國慶大典也是蔡英文總統（左）任期內最後一場國慶大典，與副總統及民進黨總統參選人賴清德（右）互動少，典禮結束時，賴清德馬上轉身就走，獨留蔡英文仍在台上揮手。記者曾原信／攝影
此次國慶大典也是蔡英文總統（左）任期內最後一場國慶大典，與副總統及民進黨總統參選人賴清德（右）互動少，典禮結束時，賴清德馬上轉身就走，獨留蔡英文仍在台上揮手。記者曾原信／攝影
此次國慶大典也是蔡英文總統（左）任期內最後一場國慶大典，與副總統及民進黨總統參選人賴清德（右）互動少，圖為各項體育好手在台下集結時，兩人想與台下體育好手合影時互動。記者曾原信／攝影
此次國慶大典也是蔡英文總統（左）任期內最後一場國慶大典，與副總統及民進黨總統參選人賴清德（右）互動少，圖為各項體育好手在台下集結時，兩人想與台下體育好手合影時互動。記者曾原信／攝影

蔡英文 國慶 賴清德 2024大選 2024總統選舉 2024選舉

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