蔡英文任期最後國慶大典 與賴清德互動少
中華民國國慶大典中午完美結束，此次也是蔡英文總統任期內最後一次國慶大典，蔡英文致詞時除特別提到國造潛艦海鯤的成功外，也提到雖然她的任期將停在明年520，但國家要繼續前進。而面對目前身為民進黨總統參選人的副總統賴清德，並未有太多互動，離場時也是賴清德快步先行離開。
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