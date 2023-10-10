穿搶救消防員上衣出席國慶 王婉諭籲執政黨啟動改革
時代力量黨主席暨立法委員王婉諭出席國慶大會，身穿「搶救消防員」字樣上衣，以行動表達時力對消防員的支持，期盼蔡英文總統支持消防員三大訴求，啟動真正改革時程，不要再繼續用我們會修公務人員協會法這種話術，打迷糊仗。
王婉諭說，蔡英文曾許諾，要留下一個更好的國家，民主國家施政要讓更多人民滿意，是政府永無止盡的目標。政府更多次承諾會做消防夥伴最堅強的後盾，不會讓消防員白犧牲， 10 年來消防員殉職人數高達 43 人，執政黨至今仍無法回應消防員組工會，補充人力，全面適用職安法的訴求，眾多人命依舊換不到消防改革。
王婉諭表示，消防員是去救火，不是去送死的，從 2018 年敬鵬大火到今年的明揚大火，消防員不斷犧牲生命，政府補足人力的承諾持續跳票，消防員長期過勞，改革緩步如牛，今天公祭，明天忘記的劇碼，不斷重複上演，火神的眼淚，未能停歇。
王婉諭指出，當基層已經拿出具體方案與誠意，行政院仍不願啟動改革，那就是政府的怠惰失職。時代力量的立場很清楚，我們全力支持消防員促進會訴求，請行政院切勿再以殘缺團結權，空泛協商權，及缺乏爭議權的公務人員協會來搪塞。
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