鄭文燦：謝謝國人讓民主與自由成為中華民國台灣的DNA

儀式是要鞏固灌輸人們某種價值的手段，在政府遷台後的雙十國慶，從冷戰時期的中國意涵，隨著台灣社會轉變造成的量變，引發了最後的質變，替換成了以台灣意涵為主的雙十國慶，雖仍曰雙十，已無雙十最初意義；總統蔡英文國慶談話提到以維持現狀作為各方的最大公約數，當中華民國變成了中華民國台灣，這是何等的維持現狀呢？

2023-10-10 13:30