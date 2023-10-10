鄭文燦：謝謝國人讓民主與自由成為中華民國台灣的DNA
今天是中國民國112年國慶，行政院副院長鄭文燦邀大家一起說聲，中華民國，生日快樂。謝謝每一位富有同理心，耐心聆聽，溝通彼此的國人同胞，讓民主與自由，成為中華民國台灣的基因，讓我們在這片土地上，得以安居樂業、成長茁壯，民主台灣堅韌永續。
鄭文燦表示，謝謝每一位認真努力的台灣人民，讓台灣成為疫後經濟成長最強勁的國家之一；謝謝每一位溫暖友善的台灣人民，讓外國朋友著迷於台灣的人情味，愛上台灣。
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