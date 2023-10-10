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馬英九拒出席國慶典禮 綠委批國民黨在向中共表態

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
今天是雙十「國慶日」，國民黨在中央黨部自辦舉行升旗典禮，主席朱立倫（右起）、總統參選人侯友宜、前總統馬英九、前主席洪秀柱、台北市長蔣萬安人等，都到場參加。記者林俊良／攝影
今天是雙十「國慶日」，國民黨在中央黨部自辦舉行升旗典禮，主席朱立倫（右起）、總統參選人侯友宜、前總統馬英九、前主席洪秀柱、台北市長蔣萬安人等，都到場參加。記者林俊良／攝影

民進黨立委賴惠員今天表示，早在馬英九執政時的2010年，國慶即已出現Taiwan，最近連續三年用英文台灣做徽章設計，國民黨不參加國慶大會，根本是在向中國大陸獻媚表態。

馬英九出席國民黨升旗典禮表示，蔡英文刻意把台灣變成國家的名稱，將中華民國國慶日，變成台灣國的國慶日，這是不折不扣的台獨路線。

賴惠員表示，事隔十多年，國民黨用這個無厘頭的理由，全黨在馬英九、侯友宜的符令催使下，一起歇斯底里的起乩抵制慶典，毫無理由和籍口。

賴惠員說，國民黨抵制國慶點力有兩個可能，一是向他們心中的宗主國，對中共表態交心；二是要藉由無聊的抗議手段，故意拉高統獨和藍綠對決，拉抬侯友宜低迷的選情。賴惠員希望國民黨到此為止，不要把慶典拿來做為選舉選勢的藉口。

馬英九 國慶 國民黨

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